Los animales de Sime Llicer 'invaden' el MuVIM en una muestra "lúdica"

Los animales del artista Sime Llicer "invaden" el MuVIM en una muestra que invita a jugar al espectador - RAQUEL ABULAILA

Dos esculturas a tamaño real de una jirafa y un cocodrilo y un total de 365 piezas de diferentes técnicas y estilos componen la exposición

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mundo animal del artista valenciano Sime Llicer ha invadido las paredes, vidrieras, suelos y demás espacios del Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat (MuVIM) como parte de la muestra 'Talea', que propone al espectador "romper la linealidad" de las exposiciones para "jugar" y descubrir con "total libertad" lo que esconden sus piezas.

La presentación ha tenido lugar este jueves en la sede del museo y ha contado con la presencia de su director Rafael Company; el jefe de exposiciones, Amador Griñó; el diputado de Cultura, Paco Teruel, así como del comisario de la muestra, Salvador Ortells, y el artista Sime Llicer.

El creador ha explicado que la palabra que da nombre a la muestra, 'Talea', es un vocablo italiano procedente del léxico agrícola que significa 'injerto'. A partir de ese término, Llices imagina que la exposición es una suerte de "mercado central lleno de mercancías" que el público puede "probar a cogerles y darle el sentido que quieran".

"Este es el carácter lúdico de 'Talea'", sostiene el artista quien asegura que también se le puede extraer "una lectura más rigurosa a través de una técnica compleja que combina una parte más tradicional con un parte contemporánea".

De este modo, entre las piezas se pueden encontrar serpientes en las que se combina "una parte de tejido artesanal con una parte de madera; una manzana hecha digitalmente acompañada de un cuadro que combina el vinilo de madera o un grabado que combina técnicas calcográficas con técnicas culinarias".

También esculturas a tamaño real de una jirafa y un cocodrilo de cinco metros expuesto en el hall del museo. En total, un conjunto de 365 piezas de diferentes técnicas y estilos que el artista ha repartido por las paredes, vidrieras, suelos y pasillos del MuVIM.

"ROMPER LA LINEALIDAD"

"La exposición invita al espectador a pasearla y, a los más atrevidos, a relacionarla de la forma que quiera. Queremos romper esta linealidad que suelen tener las exposiciones dando libre juego al espectador", ha incidido Llices al tiempo que ha añadido que esta reflexión se ve también reflejada en el catálogo de la muestra que ha realizado la institución Alfons el Magnànim donde la idea de "jugar" y de "elegir tu propia aventura" está "muy presente". El libro cuenta, además, con textos y poemas de Salvador Ortells.

Por su parte, el comisario de la exposición ha puesto en valor la trayectoria del joven artista cuyas obras, con "esculturas imponentes", "gran variedad de técnicas artísticas" y, "sobre todo", "con una mirada muy pura, muy lúdica, nos hace reflexionar sobre la relación que mantenemos entre los seres humanos con el entorno natural que nos envuelve".

Para el diputado de Cultura, en la exposición "conviven esculturas de animales, tanto reales como imaginarios, con objetos grabados, puzzles y otras piezas que invitan al visitante a descubrir mundos fascinantes". "La palabra 'Talea' simboliza el crecimiento y el nuevo comienzo. El artista Sime Llices ha elegido la palabra injerto para referirse a esta muestra para ofrecer una experiencia visual y conceptual a los visitantes", ha subrayado.

"Es un proyecto original que, con distintos puntos de visión, construye y da vida a un nuevo inicio de la historia" que "juega con un lenguaje visual y poético que seguro llamará la atención de los más pequeños y, a los adultos, nos obligará de una manera u otra a descubrir lo que nos inspira", ha sostenido Teruel.

Sime Llicer Ferri (Sueca, 1996) es un joven artista multidisciplinar formado principalmente en Italia, en la Accademia di Belle Arti di Carrara, donde se especializó en el grabado y en el tratamiento del mármol. Ha ganado el Premio Nacional de Grabado en Italia.

En los últimos años ha participado en proyectos institucionales que combinan arte y educación, y también ha realizado incursiones en otras disciplinas artísticas como la videocreación y la ilustración de libros, a menudo en colaboración con Salvador Ortells, que comisaria esta exposición.