Animalistas exigen prohibir 'bous a la mar', 'bous embolats' y 'bous ensogats' en el nuevo decreto de la Generalitat

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado una serie de alegaciones al proyecto de nuevo decreto de 'bous al carrer' de la Generalitat, cuyo plazo de audiencia pública concluyó este pasado lunes. Entre ellas exige prohibir los 'bous a la mar', los 'bous embolats' y los 'bous ensogats' o 'en corda'.

En un comunicado, la entidad se muestra "absolutamente contraria" a la utilización de animales en festejos, con lo que trabaja legalmente para lograr que no se utilicen animales en ellos.

No obstante, explica que con la presentación de alegaciones no está dando su conformidad a la realización de ningún festejo taurino en la calle, sino que hace uso de un instrumento legal que le ofrece la oportunidad de trabajar "en pro de la mayor disminución posible tanto del sufrimiento de los animales como de su utilización en festejos y espectáculos".

Entre sus alegaciones, ANPBA solicita la prohibición de los 'bous a la mar' que se realizan en Dénia, Teulada, Xàbia (Alicante) y Benicarló (Castellón). Argumenta que "el mar no es el medio natural de las reses bovinas", además del hecho de que "al caer al mar, los animales pueden ahogarse como, de hecho, ha ocurrido en Dénia, Xàbia y Benicarló".

También se opone a "la pretensión de la Generalitat de que se pongan bolas con fuego a las vaquillas y las vacas, al tiempo que pide prohibir 'bous embolats' (toros con bolas de fuego) y los 'bous ensogats' y 'en corda' (toros a los que se les atan las astas y son obligados a realizar ciertos recorridos preasignados).

Según expone, la justicia ha determinado ya que "poner bolas de fuego a los toros no solo es un maltrato físico, sino también un maltrato anímico infligido a los animales, y que ensogarlos por las astas también supone un maltrato evidente.

VETERINARIOS EN TODOS LOS FESTEJOS

ANPBA insta a la Generalitat a que añada en el nuevo reglamento un apartado por el que sea obligatoria la presencia de un profesional veterinario en todos los festejos "y no solo en algunas ocasiones como en los toros cerriles".

Además, pide que los veterinarios realicen autopsias "en caso de que la res participante en un festejo falleciera antes, durante o después del mismo sin causas o motivos aparentes o en circunstancias inexplicables para conocer las causas de su muerte y poder determinar las posibles responsabilidades administrativas". De lo contrario, señala, "la pretendida protección de la integridad de las reses, tan pregonada en este tipo de reglamento, queda como un mero papel mojado".