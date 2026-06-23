Anna alcanza los 39,6°C y Gavarda los 39, las máximas en la Comunitat Valenciana este martes

Archivo - Un hombre se refresca en una fuente del centro de Valencia para soportar las altas temperaturas. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Anna ha alcanzado los 39,6 grados de temperatura máxima, mientras que Gavarda (Valencia) ha registrado 39, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Este lunes Sorita (Castellón) se convirtió en la primera localidad de la Comunitat Valenciana que superó 40 grados de temperatura máxima durante 2026.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la de este martes "probablemente sea la segunda noche de San Juan más calurosa desde que hay registros" en la Comunitat Valenciana, "si no la que más", con una mínima de 23 grados.

La noche de San Juan más cálida en la Comunitat Valenciana desde que hay registros fue la de 2003, en un año que estuvo marcado por una gran ola de calor que afectó a la Europa occidental. La mínima fue de 25 grados en Valencia y de 24,5 grados en Castellón y Alicante.

Las previsiones para esta noche indican una mínima de alrededor de 23 grados. "Es una mínimas muy alta" que solo supera la que aquel año en una noche de San Juan. Además, estos 23 grados se darán previsiblemente al amanecer y serán la temperatura más baja, pero que a las 23 horas, cuando las personas estén de celebración en las playas, los termómetros pueden marcar los 26 o 27 grados.