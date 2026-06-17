ANPE pide a Educación que expediente a las direcciones de dos centros por "conductas lesivas de la libertad sindical"

El presidente de ANPE CV, Lauren Bárcena, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha solicitado a las Direcciones Territoriales de Educación en Alicante y Castellón la incoación de expediente disciplinario a las direcciones de dos centros por "conductas lesivas de la libertad sindical".

Además, esta organización reclama la identificación de las personas responsables, la retirada inmediata de los contenidos lesivos y la preservación de las pruebas, así como la emisión de informe por parte de la Inspección educativa.

En un comunicado, ANPE Comunidad Valenciana denuncia públicamente dos episodios que, "pese a producirse en contextos distintos, comparten un mismo patrón: la utilización de medios y canales de centros educativos públicos para ridiculizar o agredir a las organizaciones sindicales mientras se negocian las condiciones del profesorado".

En primer lugar, ANPE alude al caso de un centro de Educación Especial alicantino donde, según esta entidad, con motivo de las Hogueras de San Juan de 2026 y en el marco de una actividad escolar "se elaboró una hoguera de cartón en la que se representa a ANPE como ratas, acompañada de la leyenda 'sous congelats' (sueldos congelados) y de una caja que simula explosivos con la inscripción 'TNT', en clara alusión al conflicto retributivo del sector". El montaje, añade, fue grabado y difundido por redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Para la organización hay "dos circunstancias que agravan este episodio: que se trata de un centro de Educación Especial, lo que supone la instrumentalización de un alumnado especialmente vulnerable, y que la inclusión de un elemento que simula explosivos introduce una connotación de violencia simbólica inadmisible en un entorno escolar".

El sindicato insiste en que la responsabilidad se dirige "exclusivamente a las personas adultas responsables de la actividad y en ningún caso al alumnado".

Por otro lado, ANPE afirma que en un colegio de Infantil y Primaria de Castelló de la Plana se publicó, en la cuenta oficial de Instagram del propio centro, un vídeo en el que se aprecia cómo "se retira y se rompe" la cartelería de la organización colocada en el tablón de anuncios sindical, un espacio cuya existencia garantiza la Ley Orgánica de Libertad Sindical para la comunicación entre el sindicato y el profesorado.

Para ANPE, "la gravedad no reside únicamente en la destrucción del material, sino en que la conducta fuese difundida y normalizada desde el perfil institucional de un centro público, dotándola de una apariencia de respaldo institucional".

En las denuncias que ha presentado frente a la administración, ANPE recuerda que "la libertad sindical, recogida en el artículo 28.1 de la Constitución, protege también la actividad de las organizaciones frente a injerencias y obstáculos; que la Administración está sujeta a un deber reforzado de neutralidad (art. 103.1); y que la educación pública tiene como fines la convivencia, el respeto y la resolución pacífica de los conflictos".

A juicio del sindicato, "ni la libertad de expresión ni el carácter satírico de las Hogueras amparan expresiones vejatorias difundidas desde un centro público, y la equiparación de los sindicatos a 'ratas' lesiona además el derecho al honor de ambas organizaciones".

"NEUTRALIDAD DE LA ESCUELA PÚBLICA"

En ese sentido, el presidente autonómico de ANPE CV, Lauren Bárcena, advierte: "No vamos a tolerar que se utilicen medios públicos y, menos aún, al alumnado, para denigrar a quienes defienden los derechos del profesorado. Garantizar la libertad sindical y la neutralidad de la escuela pública no es una opción: es una obligación de la Administración".

ANPE recuerda que también ha denunciado --"y seguirá haciéndolo por la vía judicial", avisa-- "cualquier agresión o acto vandálico contra delegados, sedes y docentes en los centros educativos".

"La defensa de la seguridad, el respeto y la convivencia en la comunidad educativa es una prioridad que exige una respuesta firme ante cualquier conducta intolerable", aseveran desde ANPE, que ofrece apoyo, asesoramiento y acompañamiento a cualquier docente que "esté sufriendo situaciones de violencia, acoso, tensión o presión en el ejercicio de su labor".