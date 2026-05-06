ANPE respalda la huelga indefinida y promoverá actuaciones al inicio del curso si Educación no negocia los salarios

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente ANPE ha anunciado este miércoles que "respalda e impulsa" la participación a la huelga indefinida convocada en la educación pública no universitaria a partir del próximo 11 de mayo. Además, avanza que "promoverá actuaciones" al inicio del próximo curso escolar si la Conselleria de Educación no negocia la mejora de los salarios del profesorado.

Así lo ha dado a conocer esta entidad una vez consultadas sus bases y refrendado el resultado por el Comité Ejecutivo Autonómico, máximo órgano del sindicato en la Comunitat Valenciana.

ANPE recuerda, en un comunicado, que comenzó la campaña 'Pujada Salarial Ja' el 25 de septiembre con una concentración a las puertas de la Conselleria el mismo día que se celebraba la Junta de Portavoces, donde se presentó el calendario de negociación para todo el curso y no se incluyó la revisión de los salarios de los docentes.

Durante todo este curso, ANPE "ha luchado, vía negociación, para que se incluyera". "Como sindicato profesional y con intereses únicamente en cuestiones profesionales, creemos firmemente que antes de comenzar cualquier otra acción fuera de la negociación, debe de agotarse esta vía", explican.

Para ANPE, la huelga es "la última de las medidas" y ha intentado "durante todo este curso no perjudicar el bolsillo de los docentes".

Sin embargo, considera que la Conselleria, el pasado día 20 de abril, "cierra la vía de la negociación, poniendo un muro de hormigón negando la subida salarial a los docentes que no ven revisado su salario desde el año 2007".

En este contexto, consultadas las bases y refrendado por el Comité Ejecutivo Autonómico, se ha acordado que "es el momento de impulsar actuaciones y sumar esfuerzos", por lo que ANPE "promoverá la huelga indefinida".

Además, anuncia que, en el caso de que no se desbloquee la situación y que la Conselleria "siga maltratando a los docentes" de la Comunitat Valenciana, "promoverá actuaciones al inicio del próximo curso".