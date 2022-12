Antifraude archiva la denuncia por supuestas filtraciones a aspirantes en las oposiciones de Policía Local de Alicante

ALICANTE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) ha decidido archivar la denuncia por presuntas irregularidades en las oposiciones de Policía Local de Alicante. La institución recibió la alerta sobre una supuesta filtración a varios aspirantes de las pruebas a realizar, así como presuntas relaciones entre miembros del tribunal, aspirantes y cargos políticos del Ayuntamiento de Alicante.

De acuerdo con la resolución de archivo de Antifraude, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras analizar los documentos aportados por el consistorio, la entidad concluye que no se ha acreditado la "verosimilitud" de los hechos denunciados. Por ello, procede el archivo del expediente, "sin perjuicio de la posibilidad de su reapertura si se aportaran nuevos datos o indicios que lo hicieran necesario".

El proceso de selección cuestionado se llevó a cabo para cubrir 82 plazas de agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Alicante --62 mediante turno libre ordinario y 20 mediante turno de movilidad--.

Tras recibir la alerta de supuestas irregularidades, Antifraude solicitó al Ayuntamiento de Alicante una copia de los expedientes administrativos tramitados para la oposición. Después de analizar estos documentos, pidieron más información en relación a las pruebas realizadas por los aspirantes del turno libre, sobre el examen tipo test y el supuesto práctico.

El Ayuntamiento remitió el 22 de noviembre un informe del comisario jefe de la Policía Local, en el que se indica que nadie, excepto la asesora para dicha prueba, conocía el test del examen psicotécnico. Además, apunta que los criterios de corrección se establecieron en una reunión del tribunal con la asesora para la prueba, se publicaron en el tablón de edictos municipal y se anunciaron verbalmente a los aspirantes el día de la prueba.

En cuanto al examen tipo test, cada miembro del tribunal aportó a la secretaria de la prueba distintas preguntas (10, 10, 15 y 15), que se enviaron a la secretaria, que fue quien elaboró el test de 50 preguntas seleccionadas entre las elaboradas por los miembros del tribunal. Por tanto, según el informe del consistorio, excepto la secretaria, nadie conocía la composición completa del examen.

Los exámenes se imprimieron en el servicio de reprografía del Ayuntamiento de Alicante dos días antes de la realización de la prueba, en presencia de la secretaria y del presidente del tribunal. Estos fueron corregidos de forma anónima mediante "hojas de lectura óptica" en la Universidad de Alicante, asignando a cada hoja de respuestas el número aleatorio que tenía asignado cada opositor y que solo él conocía. Únicamente cuando las hojas estuvieron corregidas, se relacionó el número con el nombre del opositor.

"CAJAS PRECINTADAS"

Por otro lado, en cuanto al ejercicio práctico, en enero de 2022 el tribunal acordó sobre qué versaría el ejercicio y se preparó una guía para la corrección y puntuación del ejercicio "de la forma más homogénea". La secretaria preparó e imprimió dos días antes de la prueba, en la reprografía del Ayuntamiento de Alicante, las copias del ejercicio en papel tasado, "guardándolas en cajas precintadas en un armario de su despacho, bajo llave, hasta el día del examen", señala el informe del Ayuntamiento.

Igualmente, en la prueba de conocimiento de valenciano, se propusieron dos textos normativos relacionados con la Policía Local extraídos del DOGV y la corrección se efectuó de manera anónima con un número asignado a cada opositor.

Asimismo, el informe también apunta que, tras la elaboración de cada ejercicio, estos quedaban bajo la custodia de

la secretaria del tribunal, quien abría antes del examen los sobres precintados en el servicio de reprografía del Ayuntamiento de Alicante.

OPOSICIONES POLÉMICAS

A finales de marzo el Ayuntamiento de Alicante abrió un expediente informativo para investigar y esclarecer lo que había ocurrido en las oposiciones, después de producirse denuncias sobre posibles vinculaciones de casi un tercio de los aspirantes con las mejores notas en la oposición con familiares de efectivos del cuerpo, empresas contratistas del Ayuntamiento, partidos políticos o con sindicatos.

Una comisión no permanente del Ayuntamiento concluyó que no hubo ninguna anomalía en los tres procesos de selección y la Agencia de Seguridad y Emergencias, organismo del que depende el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), también resolvió en mayo que no se había producido ninguna irregularidad en el trámite.