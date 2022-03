Una antigua alumna de Psicología de la UCV, número uno del PIR en España

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eugenia Mormeneo Oliveros, antigua alumna de Psicología de la Universidad Católica de Valencia (UCV), ha obtenido este año la nota más alta en los exámenes PIR, que hay que superar para conseguir una plaza como psicólogo interno residente.

En concreto, ha conseguido un 94,1994 de resultado en la prueba y una puntuación global de 103,6510, lo que la sitúa en el primer lugar de futuros residentes. A la convocatoria se han presentado alrededor de 4.500 aspirantes.

Pese a la nota, la recién graduada de la UCV dice: "El examen no me salió muy bien, aunque poca gente sale contenta de un examen así. Al cabo de los días, y hablando con otras personas, ya me di cuenta de que a todo el mundo le había salido bastante mal y que, probablemente, a mí me había salido menos mal", añade en un comunicado de la institución académica.

En el examen contestó bien a 172 preguntas, mal a 27 y se dejó una en blanco. Eugenia ha reconocido que, tras la publicación de los resultados, entró en "shock" y que poco a poco lo va "asimilando".

En lo que a la preparación se refiere, la joven señala: "Empecé a estudiar en abril, compaginándolo con las prácticas y el TFG. Después, a partir de junio ya todos los días de ocho a doce horas. Fue horrible, pero sabía que la única forma de tener opciones de plaza era yendo a por todas. Al final, te das cuenta de que vale la pena, pero cuando estás estudiando no sabes si aquello va a acabar bien".

Eugenia tiene claro que quiere realizar la residencia en Valencia: "Al haber estado tanto tiempo en el extranjero estoy un poco cansada de estar fuera y me gustaría tener cerca a mi familia y amigos". Y es que la número uno del PIR 2022 se ha sacado el Grado de Psicología online en la UCV mientras trabajaba de ingeniera en Suecia: "Trabajaba hasta las cinco de la tarde y luego seguía las clases. Los fines de semana estudiaba y en enero y junio cogía un avión para venir a Valencia a hacer los exámenes", ha relatado.

En este punto, Eugenia ha puesto en valor la modalidad de estudio online que le ha permitido "estudiar la carrera en la que realmente tenía vocación, sin paralizar mi vida cuando ya había conseguido un trabajo". Además, "la calidad de la docencia, la atención personalizada y la flexibilidad de los profesores han hecho que esos años hayan sido de lo más provechosos. Tienen mucho que ver en el resultado de esta oposición", ha agradecido.

"DARLO TODO DESDE EL PRINCIPIO"

Orgullosa de que su esfuerzo haya dado frutos, reconoce que, aunque no hubiera aprobado, estaría contenta de la manera en la que ha afrontado el PIR: "Yo recomiendo darlo todo desde el principio, porque nadie te quita todo el trabajo que ya has hecho. En cambio, si vas a medio gas, creo que te puedes quemar".

Aun así, apunta que el factor suerte es fundamental en un examen de estas características: "Hay muchas preguntas en las que tienes que arriesgar. Muchas las respondes por semántica, por azar, porque tienes una intuición...". Por tanto, la sensación que le ha quedado es "agridulce": "Sabes que te podrías haber quedado fuera".

Finalmente, ha abogado por que se aumenten las plazas de PIR. Por un lado, porque considera que el sistema de cribaje "no es justo" y, por otro, porque cree que su profesión es ahora más importante que nunca: "Solo hay que ver los datos de suicidio de este año".