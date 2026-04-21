Antonio Manzini encabeza el cartel de una VLCNEGRA impregnada por "el fantasma" de Agatha Christie

Presentación de la 14º edición de VLC NEGRA - VLC NEGRA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El italiano más internacional de la novela negra, Antonio Manzini, será cabeza de cartel de la 14 edición el Festival Internacional de Novela Negra de València, que estará impregnada por "el fantasma" de Agatha Christie en todas las actividades para homenajear a la reina del crimen en el 50 aniversario de su muerte.

Los responsables del certamen, Jordi Llobregat y Santiago Álvarez, han presentado este martes la nueva entrega de VLCNEGRA, que vendrá en una edición "compactada" entre el 18 al 24 de mayo, para "compensar que cada vez es más difícil" sacar proyectos en esta ciudad "estupenda", pero que regresa "con la misma calidad". Pese a estos "ajustes" en las fechas sigue siendo el festival más largo de este país.

Es el resultado de un año entero de trabajo para preparar una cita a la altura de la leyenda de Christie: "No hablamos de libros, sino que hablamos de temas que nos seducen a todos, la gente viene porque se lo pasa bien, esa es la cuestión porque realmente va a haber a gente que le va a transmitir algo y a hacer que cuando salgan sean otra persona, se lleven algo", ha recalcado Llobregat.

Por su parte, Álvarez ha apuntado que el festival, que ronda los 100.000 euros de presupuesto --cuatro veces inferior al de Barcelona o diez al de Gijón--, es "algo vivo" pese a mantener su columna vertebral de encuentros con los autores". "Siempre faltarían cosas aunque durara un mes porque si se termina la sensación de estar insatisfechos esto se acaba", ha constatado.

La "gran madre" del género negro rondará así las actividades del festival comenzando por su cartel, obra de Fernando Cervera, inspirado en su detective más emblemático: Hercule Poirot. Además, el festival entregará el Premio Francisco González Ledesma a Manzini, discípulo aventajados del misterio clásico y los "whodunit" de la Christie con quien "guarda una conexión en su forma de escribir".

Nacido en Roma en 1964, está considerado como uno de los grandes referentes europeos del género -especialmente por su serie de libros protagonizados por el inspector Rocco Schiavone- y es conocido también por sus trabajos como guionista y realizador. El 21 de mayo, la Fundación Bancaja acogerá la entrega del máximo reconocimiento del festival, que en ediciones anteriores recayó en escritores del calibre de Juan Madrid, James Ellroy, Jo Nesb, Dennis Lehane o el valenciano Ferran Torrent.

Además de Manzini, hasta el 24 de mayo desfilarán por el escenario de VLCNEGRA nombres de la talla de Juan Gómez-Jurado, Lorenzo Silva, Yrsa Sigurdardóttir, Henrik Fexeus, Carlos Zanón, Paco Roca, Víctor del Árbol, Benjamín Prado, Marta Robles, Pablo Rivero, Manuel Marlasca, Vicente Garrido, Arantza Portabales, Manuel Ríos San Martín, Joan Carles Ventura, Javier Alandes o Salva Alemany, entre una nómina de 35 autores. Los encuentros estarán repartidos entre la Fundación Bancaja y el Colegio de Arquitectos de València y estarán bautizados con títulos de las noevlas de la escritora más traducida y vendida de todos los tiempos

En el programa de 2026 tampoco faltarán citas esenciales del festival como los Clubs de Lectura en las Bibliotecas Municipales -los cuales, a pesar de la reducción del número de jornadas, han vuelto a batir el récord de 13 que se cosechó el pasado año-, las proyecciones cinematográficas -como 'La huella del mal', en la Filmoteca, con la presencia de su director Manuel Ríos San Martín- o las actividades infantiles.

NOVEDADES

En este año se incorporan novedades tan atractivas como El Club de los Sospechosos -una 'Reading Party' muy especial en torno al universo de Agatha Christie para los usuarios de los clubs de lectura de las bibliotecas-, una sesión dedicada al Cómic Noir con Paco Roca y Laura Pérez o la realización en vivo del podcast 'Crónicas de la morgue' en Fnac.

Además, el martes 19 de mayo, el Loco Club acogerá un coloquio literario-musical gratuito, en el que Benjamín Prado y Javier Menéndez Flores reflexionarán sobre el valor de la palabra escrita en las composiciones de dos mitos como Robe Iniesta y Joaquín Sabina, y que estará acompañado por una actuación musical.

Como manda la tradición del festival, VLCNEGRA cerrará su edición el domingo 24 con sus Firmas Pata Negra en la Casa del Libro, donde más de una veintena de autores dedicarán ejemplares y charlarán con los lectores entre cervezas y raciones de jamón.