Antonio Manzini: "Llevo 13 años escribiendo novela negra y no tengo ni idea de por qué tiene tanto éxito"

Antonio Manici - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor italiano Antonio Manzini, que recibe este año el premio Francisco González Ledesma 2026 del Festival VLC Negra, asegura que llevo "13 años escribiendo novela negra" y no tiene "ni idea de por qué tiene tanto éxito". "A veces no es la novela negra en sí, sino los personajes, la trama, la psicología, las situaciones, pero no lo sé", ha confesado en un encuentro con los medios con motivo de la entrega de este reconocimiento en el marco del certamen literario que se celebra esta semana.

Manzini ha querido destacar la "ironía" y capacidad que este género y sus autores tienen en el Mediterráneo para "retratar" la sociedad. "Los escritores españoles son irónicos, espectaculares, necesitan, como los italianos, entender su ciudad, su país. Poder leer sobre cosas buenas o malas, sobre defectos o virtudes, pero poder verlas con luz y comedia, pero sin olvidar que se está hablando de cosas serias", ha subrayado.

Así, Manzini ha recalcado el parecido entre los autores mediterráneos, entre los que destaca a los italianos, españoles, griegos y franceses, que se unen por una similitud en "sus sociedades", y los ha comparado con escritores nórdicos, que a su parecer son "mucho más violentos y poco irónicos".

A pesar de no saber por qué engancha tanto este género, para aquellos más jóvenes que quieran adentrarse en él, les recomienda a Georges Simenon, concretamente "toda su obra". De 'Maigret' a 'El hombre que miraba los trenes pasar' es para él "donde tienes que empezar".

"HONRADO"

El escritor italiano ha asegurado sentirse "contento" y "honrado" por recibir este galardón vinculado a Ledesma, a quien descubrió hace unos años gracias a una edición italiana publicada por Meridiano Zero. "Es una coincidencia muy bonita porque es un autor que me conmueve y me emociona", ha indicado.

En este sentido, ha recordado conversaciones con el también autor italiano Andrea Camilleri sobre la dificultad de escribir novela negra "tan dura y tan social" durante el franquismo. "Me preguntaba cómo era posible escribir una novela tan cruda y políticamente comprometida con una época así. Debió ser muy difícil", ha destacado.

Asimismo, ha explicado que recientemente ha leído 'Así empieza lo malo', de Javier Marías, en la que encontró "similitudes" con la obra de González Ledesma. A su parecer, "son autores muy lejanos entre sí, pero comparten imágenes de un pasado que pesa mucho sobre la vida de los personajes".

ROCCO SCHIAVONE

A través de su serie de novelas protagonizada por el policía Rocco Schiavone, Manzini se ha convertido en uno de los autores de novela 'noir' más populares de Italia. Sin embargo, ha confesado que apenas recuerda cómo nació el personaje. "Recuerdo el primer esbozo de un primer protagonista que era muy bruto, muy sucio y no me gustaba", ha admitido.

Con el tiempo, incorporó rasgos inspirados en personas que conocía, entre ellas un policía romano apodado 'La Gaviota', que murió de sobredosis en el 78 y un amigo suyo del barrio romano de Tratevere, Fabrizio, que le ayudó a darle forma.

Respecto a su carrera como guionista y creador de la adaptación televisiva de Rocco Shiavone, sostiene que es un trabajo "muy aburrido". "El guion es como una tela en la que esbozas para que después el director vaya y haga su trabajo. No puedes describir tanto como te gustaría. Haces muchos diálogos, en cambio en la novela eres mucho más libre", ha afirmado.

En relación con la capacidad de la novela negra para retratar la realidad social, Manzini ha defendido que depende del autor y ha citado obras como 'Patria' o 'Tierra Alta', además de escritores italianos Carlo Lucarelli o Eraldo Baldini, por su capacidad para explorar "las realidades sociales".

Sobre la evolución de su estilo, el autor ha señalado que con los años utiliza cada vez más el dialecto romano y experimenta más con el lenguaje. "Espero haber evolucionado. Ahora me divierte mucho más jugar con el léxico y con la estructura de las frases", ha explicado.

En este libro, ha apuntado que le interesaba especialmente reflexionar sobre la Italia de los años 70 y sobre cómo algunas de las personas responsables de los hechos de aquella época, "no solo no fueron juzgadas, sino que ahora están en el gobierno".