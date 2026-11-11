Anunciados los ganadores de los premios literarios Ciutat de València 2026 de València de 2026

Archivo - El Ayuntamiento anuncia los ganadores de los premios literarios Ciutat de València 2026 de València de 2026. - AYUNTAMIENO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jurados de los Premios Literarios Ciutat de València 2026 han elegido las obras ganadoras de las nueve modalidades de su 44.ª edición, que se publicarán a través de los acuerdos de coedición previstos en las bases.

La convocatoria del Ayuntamiento de València ha recibido 1.966 originales y comprende narrativa, poesía, teatro y ensayo en valenciano y castellano, además de cómic en cualquiera de las dos lenguas.

En las categorías en valenciano, Carlos Loreiro López ha obtenido el reconocimiento del jurado del premio Isabel de Villena de narrativa por 'Vigília'. El Josep Vicent Marqués de ensayo ha recaído en Juli Martínez Amorós por 'Un viatge per la història de les paraules valencianes. Un viatge cap a l'autoestima lingüística'; el Eduard Escalante de teatro, en Jordi Santasusagna Davins por 'Sarajevo', y el Maria Beneyto de poesía, en Begonya Pozo por 'Cremen els noms'.

En castellano, Carlos Sáez Castillo ha sido seleccionado para el premio Vicente Blasco Ibáñez de narrativa con 'Amos del Borog'. Marta Trinidad Depetris es la autora distinguida en el Celia Amorós de ensayo por 'La lengua sin tiempo. Inteligencia artificial y temporalidad de la escritura'. El fallo del Max Aub de teatro corresponde a Alberto Gálvez Iglesias por 'De flores y hombres', mientras que Carlos Asensio Alonso ha sido elegido en el Juan Gil-Albert de poesía por 'La lengua astillada'.

El proyecto 'La vida inerte', de Miguel Ballesteros Herraiz y Ángel Abellán Victorio, ha sido seleccionado para el premi Josep Sanchis Grau de cómic. Las bases establecen que la obra deberá entregarse terminada en los ocho meses siguientes a la fecha del fallo.

Según destaca el consistorio en un comunicado, la participación se distribuye entre 1.665 originales en las modalidades en castellano, 192 en valenciano y 109 proyectos de cómic. La poesía en castellano, con 708 trabajos, y la narrativa en esa misma lengua, con 634, concentran el mayor número de propuestas.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La convocatoria fijaba una dotación de 12.000 euros para cada premio de narrativa, 6.000 para cada uno de poesía, 8.000 para los de teatro y 10.000 tanto para los de ensayo como para el de cómic. Estas cantidades están sujetas a las retenciones fiscales correspondientes y no constituyen un anticipo de derechos de autor.

Edicions Bromera publicará los títulos de narrativa, poesía y teatro en valenciano, y Edicions del Bullent, el de ensayo en esta lengua. Las obras en castellano serán editadas por Sargantana en narrativa, Visor en poesía, Espuela de Plata en teatro y Renacimiento en ensayo. Grafito Editorial se encargará del cómic.

De acuerdo con las bases, la decisión de los jurados se publicará en la web municipal y se notificará a las personas premiadas.