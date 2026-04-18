Aparece un cachalote sin vida en Oliva

Imagen del cachalote - AYUNTAMIENTO OLIVA

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un cachalote ha sido hallado sin vida este sábado en la playa de Pau Pi de Oliva (Valencia), según ha informado el consistorio a través de un mensaje publicado en redes sociales.

En concreto, el animal fallecido se encuentra en avanzado estado de descomposición, detallan desde el Ayuntamiento de Oliva.

La Guardia Civil, Policía Local y Cuerpo de Bomberos han trabajado en el lugar, junto a la Brigada Municipal, coordinando las acciones necesarias. La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastora, el concejal de Obras y Servicios, Álvaro Sánchez, y el concejal de Medio Ambiente, Enrique Parra, también se han trasladado a la zona para seguir la situación.

El Ayuntamiento ha pedido a los ciudadanos evitar acercarse al lugar para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.