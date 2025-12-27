Aplazada por la previsión meteorológica la manifestación con el lema 'Mazón a presó' de este sábado

Decenas de personas durante una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò', a 29 de noviembre de 2025, en Valencia. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han aplazado por la previsión meteorológica la manifestación con el lema 'Mazón a presó', que se iba a celebrar este sábado a partir de las 18.00 horas, para reclamar que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón vaya a prisión por su gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Las entidades convocantes, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, han señalado que darán más información sobre futuras movilizaciones en las próximas semanas.

La primera manifestación con el lema 'Mazón a presó' --que se adoptó tras la renuncia del jefe del Consell y sustituyó al leitmotiv de 'Mazón dimissió'--, impulsada por más de 200 entidades sociales, tuvo lugar el 29 de noviembre.

La marcha recorrió las calles del centro de la ciudad de València para reclamar que el expresident deje su acta de diputado y se someta a la justicia y que haya, por parte del Consell y los altos cargos que cometieron "negligencias continuas", un "reconocimiento de responsabilidades" por la tragedia.