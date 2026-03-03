Aplazado el acto de homenaje de las Fuerzas Armadas a las Fallas al próximo jueves por la previsión de lluvia

Acto de las Fuerzas Armadas (FAS) - CGTAD

El Acuartelamiento San Juan de la Ribera ha informado a las comisiones falleras del aplazamiento del acto de homenaje de las Fuerzas Armadas (FAS) a las Fallas al próximo jueves 12 de marzo ante las previsiones meteorológicas que anticipan lluvia para este día 5, fecha inicialmente prevista.

El acto se desarrollará en el mismo cuartel San Juan de la Ribera, en el paseo Alameda de València, en el mismo horario previsto, según ha concretado la Junta Central Fallera (JCF) en una comunicación a la que ha tenido acceso Europa Press.

La borrasca 'Regina' provocará lluvias abundantes en Canarias, en el sur y este de la Península durante los próximos días, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A su vez, también dará lugar a vientos muy fuertes y temporal marítimo, así como calima.

Se da la circunstancia de que el pasado año también se tuvo que posponer una semana este mismo acto por el Nivel 0 decretado entonces por la Generalitat ante un episodio de lluvias.