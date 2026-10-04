Aplazado el desahucio de un hombre de 95 años en Benidorm

Archivo - Una pancarta durante una manifestación por el derecho a la vivienda. ARCHIVO. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de un hombre de 95 años previsto para este lunes, 5 de octubre, se ha aplazado un mes, según ha informado el Sindicat de Vivenda de Carolines, que ha denunciado la situación en la que se encuentra este ciudadano.

La asociación vecinal explica que el anciano, Pedro, se enfrenta al desahucio de la vivienda en la que reside "después de haber estado pagando durante 11 años la hipoteca asociada al inmueble".

El piso, detallan, estaba a nombre de la hija del afectado, que vivía con sus padres. La mujer fue diagnosticada de un cáncer en estado muy avanzado y falleció posteriormente a los 49 años. Tras su muerte, sus padres, ambos personas mayores y perceptores de una pensión no contributiva, no pudieron asumir íntegramente la deuda que la entidad bancaria les reclamaba.

Según afirma la familia, no existía un seguro de vida vinculado a la hipoteca. La entidad bancaria habría planteado entonces una dación en pago, mientras que los parientes solicitaban una alternativa que les permitiera mantener la vivienda mediante una nueva hipoteca con una cuota que pudieran asumir.

Posteriormente, según el sindicato de vivienda, la deuda pasó de la entidad bancaria a un fondo de inversión, Coral Homes S.L. Desde entonces, la familia afirma haber intentado buscar distintas vías de negociación para evitar la pérdida de la vivienda.

"ESPECIAL GRAVEDAD"

El colectivo vecinal subraya que el caso "adquiere una especial gravedad por la situación del afectado: 95 años de edad, una vivienda que constituye su hogar y once años de pagos vinculados a ella".

El sindicato ha anunciado este domingo que el lanzamiento ha sido aplazado un mes, pero advierten de que "esto no es una victoria, ya que Pedro sigue en riesgo de perder su hogar". Por ello, aseguran que seguirán "atentas a este caso y al lado de Pedro".