Aprobada la nueva Ley de Ordenación del Territorio para evitar 'PAIs fantasmas' y pelotazos urbanísticos

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PSPV, Compromís, Podem, la abstención del PP y el rechazo de Ciudadanos (Cs), la modificación de la ley sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup) para evitar el modelo urbanístico de "los pelotazos y la especulación", así como los "PAIs fantasma" y conseguir "un modelo adaptado a la realidad del siglo XXI, al servicio de las personas y con perspectiva de género".

De este modo, y para dar solución a los 'PAIs fantasmas', la reforma recoge que en los casos de aquellos que se han empezado pero están paralizados y pueden tener cierta viabilidad, los ayuntamientos tengan la posibilidad de dividir los sectores en unidades de ejecución más pequeñas para poder ejecutar la actuación poco a poco y ampliar el plazo a 10 años.

En aquellos PAIs que son "antieconómicos" y pueden ser reversibles, se podrá aplicar una reparcelación inversa para que los terrenos vuelvan a la situación jurídica anterior y, por tanto, quitar cargas a los propietarios.

Asimismo, la reforma elimina la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) y se establece la regulación de los nuevos Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible (PIES), que eliminan la posibilidad que existía anteriormente de pasar nuevos terrenos de no urbanizables a urbanizables por parte de la gestión indirecta de empresarios particulares.

En los pasillos de les Corts, la consellera responsable de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha asegurado que es "un día muy importante" porque se pone en marcha "la nueva Lotup", una modificación integral del texto anterior que da la base legal a un nuevo modelo territorial que será base para asentar el nuevo modelo económico, con la concepción del urbanismo como "servicio público".

Ha destacado como ejes clave que se recupera "la función social del urbanismo, con una concepción sostenible, superando el modelo depredador", se apuesta por la gestión directa del urbanismo, limitando mucho la indirecta, se establecen los PIES como figura de impulso de las inversiones prioritarias y estratégicas y se da respuesta a la "nefasta herencia urbanística recibida" del PP, con "PAIs fantasma" que nunca se llegaron a desarrollar. "Fija las bases de un nuevo modelo legal para el urbanismo del siglo XXI y resuelve los problemas de la nefasta gestión urbanística del PP", ha dicho.

DEBATE PARLAMENTARIO

Durante el debate en la cámara, la parlamentaria de Cs María José García ha criticado que se trata de una modificación "sectaria y sin consenso" que solo busca "teñir el territorio de color azul en el que se encontraba a un amarillo mestizaje". "Si el objetivo de la Conselleria era establecer un nuevo régimen urbanístico innovador ha sido un engaño para los valencianos porque con esta ley no se va a conseguir que la vida sea más confortable y no mejora las necesidades", ha remarcado, para incidir en que además, "existen reservas de legalidad por parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC)".

Ha criticado que los nuevos PIES es "una leve modificación de sintaxis" respecto a la figura anterior, al tiempo que ha advertido de que la solución que se da para resolver el problema de viviendas diseminadas, cuya construcción fue de forma ilegal y al margen de la ley, es legalizarlas, lo que supone "ir en contra del Código Penal". A su juicio, esta decisión se basa en que en esta cuestión "hay un buen nicho de votos a pocos meses de las elecciones".

"La ordenación del territorio no puede ser la moneda del cambio por el cual el PSOE favorece a Compromís por su apoyo al gobierno, sino que debería ser una herramienta de futuro, a largo plazo y pensando en todos los ciudadanos", ha remarcado.

Desde Podem, el parlamentario Antonio Montiel ha admitido que el nuevo texto "no es" el que hubiera querido debatir su formación, pero "mejora el texto original" que se presentó el pasado 29 de septiembre. No obstante, ha subrayado que Podem no renuncia a "recuperar el derecho a la vivienda, a la acción pública en el urbanismo y a un cambio en profundidad en el modelo territorial que es imprescindible para un cambio de modelo económico".

"Creemos que hemos dotado a este proyecto de ley de medidas con un horizonte de mayor ambición y que es un texto nuevo que mejora al originario, pero no renunciamos a un cambio integral en la próxima legislatura", ha enfatizado Montiel.

Belén Bachero, de Compromís, ha destacado que esta nueva ley "supone un antes y un después" porque "por primera vez se pone a las personas en el centro del urbanismo valenciano", así como "se acaba con el pelotazo urbanístico, incorpora la perspectiva de género" y recoge "una clara apuesta por el mundo rural".

Por su parte, Sabina Escrig, del PSPV, ha resaltado varios de los aspectos que recoge la norma como la perspectiva de género y su apuesta por la transparencia y la participación ciudadana. "Con la modificación de la Lotup queremos construir un territorio sostenible, que beneficie la economía y mejore la calidad de vida de las personas para vivir y convivir, pero, sobre todo, construir un territorio del que disfruten las generaciones futuras", ha remarcado.

PP: "LEY FRANKENSTEIN"

No obstante, para la parlamentaria del PP Elisa Díaz esta modificación "intenta coartar y paralizar el futuro" que, además, ha pasado el trámite parlamentario sin consenso y "haciendo el vacío" al PP. " Han creado una ley Frankenstein hecha de retales que va a ser difícilmente aplicable", ha señalado para avisar que no se conoce la opinión del CJC respecto a esta norma, por lo que no cuenta con "seguridad jurídica".

Para Díaz, el texto mantiene el modelo urbanístico del PP como demuestra el hecho de que se mantienen las ATE a través de los PIES que "son la misma figura pero con una tramitación más compleja", por lo que considera que todo es "política de marketing". "Nosotros nos vamos a abstener porque, a pesar de intentos de Podem y Compromís, esta ley no llega a modificar el modelo urbanístico del PP que es el que puso fin a la especulación", ha zanjado.