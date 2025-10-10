Aprobada una partida de 150.000 euros para el desarollo del Plan Estratégico València Music City

Archivo - Imagen de músicos en la plaza del Ayuntamiento de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes conceder una subvención de 150.000 euros a la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación dirigida a sufragar las iniciativas y actividades que forman parte del denominado Plan Estratégico 'València Music City'.

Así lo ha indicado el concejal portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Caballero ha expuesto que este es "un plan cuyo objetivo es consolidar a València como Ciudad de la Música mediante una gobernanza innovadora y participativa, alineada con tendencias internacionales en desarrollo urbano, economía creativa y sostenibilidad cultural".

La Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación es una entidad municipal, asociada a la plataforma València Innovation Capital que impulsa el Ayuntamiento de València a través de la Concejalía de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones, con sede en Las Naves.

La Estrategia València Music City 2025-2030, que fue aprobada por el gobierno local el pasado mes de marzo, establece el marco genérico de la iniciativa, con sus estrategias, compromisos y líneas estratégicas.

El plan recoge diferentes vertientes y aspectos relacionados con la promoción musical en la ciudad y aborda temas como: la música como tecnología social, el papel de la música en la salud pública, la importancia de las infraestructuras culturales, la historia musical de València, y el análisis del ecosistema musical local.

Esta iniciativa propone "objetivos operativos concretos" como descentralizar infraestructuras, crear programas de fidelización de públicos, impulsar la investigación y el emprendimiento, mejorar la accesibilidad y la conectividad, y establecer sistemas de indicadores y órganos de asesoramiento, entre otros. Además, se analiza la experiencia de otras ciudades miembro de la Music Cities Network y se identifican modelos de gobernanza y retos comunes como la financiación, la internacionalización y la sostenibilidad del sector.

Para ello, el programa se estructura en torno a cinco líneas estratégicas: Impulso a la música en vivo, Profesionalización del sector, Educación y práctica musical, Turismo musical, y Operativa funcional básica.

El pasado mes de julio, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobó las bases de la convocatoria de subvenciones, y autorizó a la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana para que llevara adelante el proceso de convocatoria y concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Los proyectos a subvencionar son desarrollados desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de este año, siempre que su coste no sea menor de 5.000 euros. Las subvenciones previstas van desde los 2.500 euros hasta los 15.000 euros, con un máximo del 70 por ciento del coste total del proyecto (impuestos excluidos).

"València es una ciudad eminentemente musical. Tenemos bandas de música que son muy importantes y que forman parte del ADN de la identidad de los valencianos, tenemos eventos musicales por toda la ciudad, y que queremos hacer una promoción de València como Ciudad de la Música", ha expuesto Caballero.