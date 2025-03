Aprobada con los votos de PP, PSPV y Vox la ordenanza de limpieza de Alicante, con multas de hasta 3.000 euros

El gobierno destaca que contempla "mucho más" que sanciones y los socialistas que "la falta de policías no es motivo" para no apoyarla

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza de limpieza viaria y gestión de residuos, que contempla un "refuerzo" de inspecciones y multas, que a partir de ahora oscilan entre los 300 y los 3.000 euros. Además, regula "por primera vez" la recogida selectiva. Ha contado con el respaldo de 25 ediles de 28 presentes de PP (13), PSPV (8) y Vox (4), mientras que los dos ediles de Compromís y el portavoz de EU-Podem han votado en contra.

Esta norma, que sustituye a la de 2016, pasa de 63 a 86 tipos de sanciones, tipificadas como leves, graves y muy graves, por ejemplo, por el depósito de papeles, bolsas, colillas o chicles en la vía pública fuera de contenedores y papeleras, bajar la basura fuera del horario establecido o dejar enseres y voluminosos en espacios públicos sin avisar al servicio de recogida. También por micciones o defecaciones de personas en la vía pública, hasta el punto de triplicar el importe de las multas en algunos casos.

Desde el consistorio insisten en que la Policía Local ha reforzado la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza, aumentando las sanciones en 2024 en un 80 por ciento hasta las 647 multas, frente a las 360 de 2023.

Antes de debatir la votación de la ordenanza, y en representación de la Coordinadora Alicante Limpia (CAL), Federico Zaragoza ha preguntado a la corporación "qué medios se han previsto y presupuestado para que la ordenanza se implemente" y que el incremento de multas está "aún muy lejos de servir para conseguir el cambio de mentalidad y actitud de la ciudadanía".

"MUCHO MÁS" QUE MULTAS

Durante la defensa de la propuesta, el vicealcalde y concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, ha explicado que la norma es la misma que la aprobada inicialmente en el pleno ordinario de noviembre --con los mismos apoyos-- ya que el pasado viernes en la Comisión de Servicios se rechazaron todas las enmiendas, presentadas por Ecovidrio, Recyclia y Ecoembes.

Y ha agregado que "el incremento de las sanciones no es lo único", sino que la norma contempla "mucho más", ya que "implementa las reglas de conducta activas y pasivas que deben tener los ciudadanos, las empresas y otras entidades" en cuanto a limpieza y gestión de residuos en la ciudad, y establece "de qué manera los alicantinos deben actuar en su actividad privada y en los ámbitos doméstico y público" para "fomentar la economía circular, sostenibilidad y la protección del medioambiente". "Esta es una de las ordenanzas más avanzadas de España, tal vez la que más", ha apuntado.

Igualmente, el concejal socialista Raúl Ruiz ha insistido en que la ordenanza vaya "acompañada de recursos" porque sin ellos "es muy difícil o imposible que se cumpla". "Por eso es necesario incorporar agentes y promover el conocimiento de esta ordenanza, pero que no hayan suficientes policías no es motivo para que no se apruebe", ha matizado.

Desde Vox, el edil Óscar Castillo ha aseverado que para su grupo la ordenanza está "bien redactada" y ha resaltado el "endurecimiento de sanciones" para "aquellos incívicos que, lamentablemente, no respetan el espacio público". "No podemos permitir que una minoría de irresponsables deterioren la imagen y el bienestar de nuestra ciudad", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha calificado el texto como "lleno de carencias" y cree que "deja en el aire su aplicación real". En este punto, se ha remitido a la intervención de Zaragoza (CAL) al señalar que la norma "sin los recursos adecuados va a ser papel mojado".

Copé ha incidido en que la ordenanza, "para colmo", la ha respaldado Vox, "que niega el cambio climático y que desprecia las políticas ambientales". Asimismo, considera que está hecha "sin participación y sin consenso" porque "no se ha trabajado con los organismos ciudadanos".

"La responsabilidad recae en los ciudadanos, pero no en las grandes empresas", ha reprochado Copé, para posteriormente afirmar que la nueva norma "prioriza la imposición de multas sobre la educación ambiental".

De otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha avanzado durante su intervención el voto en contra de su grupo: "No vamos a apoyar una nueva ordenanza de limpieza cuando el 80 por ciento de la anterior no se cumplía".

Mas también ha hecho hincapié en "auditar" a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y ha acusado al equipo de gobierno municipal de "blanquear" el "recorte en políticas ambientales" y su "pésima gestión de las partidas rurales, colapsadas de residuos, contaminación y especulación, peligrando las ramblas".

CARTELERÍA FASCISTA

Durante su intervención, Ruiz (PSPV) también ha resaltado que el consistorio ha tenido que retirar cartelería fascista del mobiliario urbano de Alicante y ha pedido a Villar (PP) que "inicie el pertinente expediente sancionador contra las Juventudes de Falange".

"Si retiraron ustedes esa publicidad por la ordenanza de limpieza, entiendo que no tendría demasiada lógica que no los sancionen, y menos el mismo día que regalan ustedes un sueldo a asesores exfalangistas", ha agregado el concejal socialista.

Al respecto, el vicealcalde le ha replicado: "La contrata quita todas las pintadas: las fascistas, las de extrema derecha, las de extrema izquierda e incluso, porque hay que hacerlo, las que van contra el PSOE y el presidente del Gobierno. Es nuestra obligación y tenemos que hacerlo con todos".