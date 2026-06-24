Aprobado definitivamente el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3 mediante un nuevo puente sobre el Turia

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la autovía A-3 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana sobre la aprobación del expediente de información pública y oficial y definitivamente el proyecto de trazado de conexión directa entre la V-30 y la A-3 en sentido Madrid mediante un nuevo puente salvando el nuevo cauce del río Turia.

La resolución, con fecha 18 de junio, recoge que se tendrá en cuenta la coordinación mantenida con el Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) para la incorporación de las medidas de integración urbana de las infraestructuras proyectadas.

Entre ellas, se proyectará una nueva pasarela ciclo-peatonal entre el barrio de la Luz y la avenida del Turia, a la altura del paso inferior del antiguo ferrocarril, que permita el cruce del nuevo cauce del Turia y conectar estas dos áreas del término municipal de Xirivella, con la readaptación del actual itinerario del puente de la A-3 exclusivamente para tráfico peatonal, de modo que se mantenga el "actual equilibrio de dotaciones públicas".

También se detallarán y valorarán las medidas de protección acústica a adoptar en el ámbito de la actuación, como la instalación de pantallas acústicas en el margen derecho de la V-30 en sentido A-7, así como en margen derecho de la V-30 sentido puerto, junto a la zona urbana de Xirivella, y la posible aplicación de mezclas fonoabsorbentes en los tramos afectados de la V-30 y la A-3.

Asimismo, se estudiarán las posibles medidas que reduzcan el impacto acústico de la actuación en el entono de la plaza Vicentica La Serrana y se diseñarán y valorarán las medidas de reurbanización, humanización e integración urbana del antiguo enlace A-3/V-30 en el tramo de la calle Vicente Lladró Sena hasta la plaza de España, mediante la cesión de titularidad de dichos espacios a Xirivella.

Y se detallarán y valorarán las soluciones de iluminación de las plataformas viarias del enlace entre la V-30 y la A-3, así como en los itinerarios ciclopeatonales proyectados, en particular, los pasos cubiertos de dichos itinerarios ciclo-peatonales se dotarán de instalación de alumbrado, de modo que mejore la visibilidad nocturna y la seguridad de sus usuarios.

Finalmente, se proseguirá la coordinación mantenida con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en relación con los criterios de diseño del sistema de drenaje y a las medidas para la minimización de la afección al medio hídrico, así como para la protección de los bienes adscritos a dicho organismo de cuenca.