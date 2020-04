Ni aprobado general ni clases en verano. Estas son las dudas frecuentes sobre el final del curso

La Conselleria de Educación destaca que no habrá un aprobado general en este final de curso marcado por el cierre de los centros educativos a causa de la pandemia de Covid-19. Desde la administración valenciana se insiste en que "se evaluará a todo el alumnado", por lo que cada estudiante tendra su propia nota.

El departamento que dirige Vicent Marzà ha recopilado algunas de las preguntas más frecuentes que la comunidad educativa se hace en este atípico fin de curso y resume los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Educación entre Ministerio y comunidades autónomas. Aquí se pueden consultar las respuestas:

¿Qué se ha acordado entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas?

1. Que ningún alumno se quede atrás.2- El curso finalizará en la fecha prevista.3- Se flexibilizará el currículum del tercer trimestre.4- Se adaptará la evaluación, la promoción de curso y la titulación con una normativa específica.5- Las pruebas de acceso en la universidad tendrán mayor opcionalidad.

¿Habrá un aprobado general?

No, evaluaremos a todo el alumnado. Cada alumno o alumna tendrá sus notas. La evaluación se hará de forma continuada a partir de los resultados obtenidos en los dos primeros trimestres del curso presenciales y el trabajo hecho de forma no presencial en el tercer trimestre siempre sin perjudicar el alumnado más vulnerable. Será de carácter diagnóstico con el objetivo que los contenidos no adquiridos se trabajan el próximo curso.

¿Pasará de curso todo el alumnado?

A todos los efectos, todo el alumnado promocionará un curso más. Esto no implica que todo el alumnado tenga la misma nota o que todos pasen con todas las asignaturas aprobadas. La repetición de curso es excepcional y se reducirá exclusivamente a aquellos casos en los que los equipos docentes lo consideren bueno para el alumnado.

¿Se podrá pasar de curso con asignaturas suspensas?

Sí, siempre que así lo considere su equipo pedagógico. En este caso, el alumnado contará con un plan individualizado de refuerzo donde se adaptarán los contenidos del próximo curso a sus necesidades de forma que pueda lograr las competencias básicas noadquiridas durante la suspensión de las clases presenciales y recuperar las asignaturas suspendidas.

¿Qué contenidos se imparten este tercer trimestre?

Este trimestre se tiene que dedicar principalmente a recuperar, reforzar y repasar los contenidos adquiridos durante los meses de clases presenciales y se trabajarán exclusivamente los contenidos que el profesorado considero esenciales según lascircunstancias de su alumnado.

¿Se dará clase en verano?

No, los meses de verano mantendrán su carácter no lectivo. Si así lo permiten las autoridades sanitarias se realizarán las actividades lúdicas que organizan todos los veranos los ayuntamientos, asociaciones y ONG, y que contarán con todo el apoyo de la Consellería. El próximo curso arrancará con planes de apoyo para todo el alumnado que lo necesite.

¿Titulará el alumnado de ESO, FP, Bachillerato y GES?

A todos los efectos titularán. Tres meses de actividad no presencial no tendrían que dejar sin título aquello que se ha trabajado durante 40 meses. No obstante, la decisión sobre si un alumno titula o no lo tiene que tomar el equipo docente, teniendo en cuenta la evolución de cada caso particular y las condiciones en las cuales ha trabajado durante la suspensión de las clasespresenciales.

¿Cómo serán las Pruebas de Acceso en la Universidad?

Las pruebas tendrán mayor opcionalidad para garantizar que todo el alumnado pueda obtener la máxima calificación respondiendo exclusivamente a contenidos trabajados presencialmente.