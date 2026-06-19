Aprobado el nuevo currículo de Primaria: más horas de Castellano, Valenciano y Matemáticas y tiempo de lectura

Archivo - Varios niños usan portátiles en un colegio de València. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado la modificación del Decreto 106/2022, de ordenación y currículo de la etapa de Educación Primaria a través del cual se incrementa, a partir del curso 2026/27, el número de horas lectivas en áreas instrumentales como Lengua Castellana, Valenciano y Matemáticas.

El aumento de horas en estas tres materias se producirá, sobre todo, en los primeros niveles, para "reforzar las competencias del alumnado desde edades tempranas y prevenir dificultades de aprendizaje", destaca la administración autonómica en un comunicado.

En concreto, las horas lectivas de estas tres áreas instrumentales en los dos primeros cursos de Primaria, supondrán la mitad del tiempo lectivo total.

Entre las novedades también figura que, cuando los centros opten por sesiones de cuarenta y cinco minutos, el alumnado recibirá una sesión diaria de Matemáticas durante toda la etapa y, además, en los cursos de primero y segundo, la programación incluirá una sesión diaria de Valencià y otra de Castellano.

El decreto establece un tiempo específico de lectura de una hora y media a la semana en el segundo ciclo, es decir en tercero y cuarto de Primaria.

Y se determinan directrices para que la lectura sea planificada, de manera que la sesión empieza con la lectura del docente en voz alta del libro elegido durante unos minutos y continúa con la lectura individualizada del alumnado durante unos veinticinco o treinta minutos. Por último, la sesión se cierra con tertulias sobre lo leído.

En el tercer ciclo --quinto y sexto de Primaria-- se establece un tiempo de libre disposición de cuarenta y cinco minutos semanales, de carácter curricular. Los centros podrán emplearlo para reforzar las áreas instrumentales o la lectura, en función de lo que necesite el alumnado a partir del análisis de los resultados de las evaluaciones de diagnóstico.

PROYECTOS INTERDISCIPLINARES

Además, el decreto aprobado por el Pleno del Consell contempla la eliminación del tiempo lectivo dedicado a los Proyectos Interdisciplinares como área con horario propio, ya que esta figura no está contemplada en la normativa básica del Estado. De esta manera, estas horas se eliminan, como ya ocurrió previamente en la etapa de Secundaria.

Sin embargo, la Conselleria mantiene la posibilidad de seguir trabajando por proyectos en el entorno educativo, pero sin horario propio de la asignatura, destinando ese tiempo a la docencia.

Con el objeto de hacer más fácil y accesible la evaluación del alumnado a las familias valencianas, el decreto fija calificaciones por área expresadas en cinco términos --Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Excelente--, acompañadas de observaciones cualitativas que destaquen los progresos, los esfuerzos, las dificultades superadas y aquello en lo que conviene seguir trabajando.

BOLETINES DE NOTAS

Por lo tanto, habrá una evaluación inicial, tres sesiones de evaluación trimestrales y una sesión final, con sus correspondientes boletines de notas. De esta manera, se establece una evaluación cuantitativa y cualitativa a la vez, más clara y comprensible para las familias y, además, simplificando la carga burocrática para el profesorado.

Al mismo tiempo, el nuevo decreto incorpora los criterios de evaluación del primer ciclo de la etapa, que se omitieron en la anterior norma de 2022.

El decreto aprobado introduce una regulación del uso de dispositivos digitales en Primaria, para velar por el interés superior de los menores, su salud y su privacidad. La medida contempla que el material digital no podrá ser el material curricular principal en ninguna área y el uso de dispositivos será preferentemente compartido.

También se establecen límites máximos de tiempo lectivo semanal de uso de dispositivos digitales: un 5% en el primer ciclo, un 15% en el segundo y un 25% en el tercero. Con carácter general, no se exigirán tareas con dispositivos digitales fuera del horario escolar.

Además, la dotación, el mantenimiento y la supervisión de estos dispositivos no podrán exigirse a las familias. Asimismo, los centros cuyos proyectos prevén actualmente dispositivos individuales no podrán incorporar nuevos grupos que hagan uso individual de estos dispositivos a partir del próximo curso, mientras que los grupos que ya los venían utilizando podrán continuar hasta finalizar la etapa.

La Generalitat recalca que con el decreto, los ayuntamientos podrán, como se ha hecho hasta el momento, proponer hasta tres días festivos a efectos escolares que se podrán distribuir a lo largo del curso según sus necesidades, siempre tras el acuerdo del Consejo Escolar Municipal.

Como novedad, se ordena un procedimiento para que las corporaciones municipales, con carácter excepcional y previo acuerdo del propio Consejo Escolar Municipal, puedan solicitar la modificación del calendario para convertir hasta cuatro días de clase en no lectivos consecutivos, siempre que se recuperen posteriormente y que el número total de jornadas lectivas del curso no se vea alterado.