Aprobado en el pleno de València el cambio para crear en Guatla una zona verde y dotaciones públicas y no un macrohotel

Archivo - Imagen de las naves de Guatla. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes, en la sesión ordinaria de junio y con los votos a favor del equipo de gobierno que forman PP y Vox y desde la oposición con el sí de Compromís, el cambio para crear en las naves de Guatla una zona verde y dotaciones públicas y no un macrohotel. El PSPV se ha abstenido.

Así, en la sesión plenaria se ha dado el visto bueno definitivamente a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de los ámbitos de la calle Guatla, en el barrio de Sant Antoni, y de las calles Doctor Olóriz, Just Ramírez y Vicente Peris, en el barrio de Tormos, y todo dentro del distrito de La Saïdia.

De este modo, se ratifica el acuerdo alcanzado la pasada semana en la Comisión de Urbanismo del consistorio sobre esta misma cuestión para crear en las naves de Guatla las zonas verdes y las dotaciones públicas que reclamaba el vecindario y no un gran establecimiento hotelero.

"Hoy, este pleno escribe una página importante para el barrio de San Antonio. Con esta aprobación definitiva, las naves de Guatla dejan de ser para siempre una oportunidad hotelera y pasan a ser, definitivamente, una dotación pública al servicio del barrio y de sus vecinos", ha señalado en el pleno, tras el debate de este asunto, el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

"Este gobierno es un gobierno que cumple", ha asegurado Giner en alusión al ejecutivo local que integran PP y Vox y preside María José Catalá (PP), al tiempo que ha dicho que la primera edil "vuelve a demostrar que los compromisos con los vecinos no se anuncian, se hacen realidad".

"Hoy damos un paso definitivo e importante para los vecinos del barrio de Sant Antoni. No estamos aprobando únicamente una modificación puntual del plan, estamos haciendo realidad un compromiso que este gobierno adquirió con los vecinos", ha agregado el titular de Urbanismo.

Tras ello, ha señalado que por "inacción y por irresponsabilidad de la izquierda" en el anterior mandato "existió la posibilidad de hacer un macrohotel". "Hoy abrimos la puerta a nuevos equipamientos públicos, a zonas verdes y a vivienda y vivienda protegida" con "un proyecto pensado para mejorar la calidad de los vecinos y hacer un barrio más completo, más equilibrado y con mejores servicios", ha insistido Giner.

"No hacemos urbanismo pensando únicamente en los planos, lo hacemos pensando en los barrios, en sus necesidades presentes y, por supuesto, en sus necesidades futuras. Hoy culminamos un trabajo serio, riguroso y responsable", ha manifestado el concejal, que también ha agradecido a la asociación de vecinos del entorno "que haya sido respetuosa" con "los tiempos" pedido "en cada momento".

Antes del debate de este asunto, ha intervenido en el pleno Paco Llamas, presidente de la Asociación Vecinal de Marxalenes, otro de los barrios de la Saïdia, para defender la participación ciudadana y destacar en esta línea que "todos los afectados por las decisiones tienen derecho a participar en la discusión y, en última instancia, en la decisión".

"La participación política no se debería agotar en votar unos representantes cada cuatro años. Para que la democracia sea verdaderamente legítima, necesitamos una ciudadanía activa, informada, bien educada y con capacidad de esgrimir argumentos", ha apuntado para expresar su protesta por la toma de decisiones sobre su barrio sin contar con el vecindario y en alusión al traslado a este de la edificabilidad prevista en Sant Antoni.

Tras esta intervención, en el debate político, la edil socialista Elisa Valía ha valorado la movilización de las entidades vecinales en defensa de lo que "es justo para su barrio" y ha afirmado que la de Sant Antoni es "un ejemplo de movilización de un barrio entero para evitar algo que consideraba que iba a empeorar muchísimo su calidad de vida".

"El PSOE nunca ha estado en contra de que las naves de Guatla fueran un equipamiento para el barrio. Lo demuestran nuestras acciones y nuestros votos. El Partido Socialista impulsó la moción para cambiar el planeamiento de las naves de Guatla, que fue el arranque de esta victoria, y votó a favor de la suspensión de licencia" para el marcrohotel, ha expuesto.

"SE PUEDE HACER MUCHO MEJOR"

Asimismo, Elisa Valía ha aludido a "la edificabilidad que se traslada de Sant Antoni a Marxalenes" y ha precisado que su grupo pide "que se traslade toda a una parcela y que se deje una zona verde tal y como estaba prevista". "Pedimos que este cambio no suponga una reducción de zona verde en Marxalenes", ha dicho, a la vez que ha precisado que eso "no significa estar en desacuerdo de ninguna manera con que Sant Antoni tenga los equipamientos públicos que merece". "Pensamos que se puede hacer mucho mejor en Marxalenes", ha apostillado.

"Hoy no se aprueba si Sant Antoni debe tener equipamientos públicos o no. En eso estamos todos de acuerdo y se va a aprobar. Lo que estamos aprobando es cómo lo hacemos, cómo hacemos que la edificabilidad se traslade al barrio de Marxalenes. Y en ese caso hay alternativas mejores que el gobierno ha optado por rechazar de plano", ha destacado la representante del PSPV.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha valorado que se haya escuchado al vecindario para evitar el macrohotel en Guatla, pero ha lamentado que en la ciudad y en Sant Antoni siga "la invasión de apartamentos turísticos y de hoteles" y ha instado a pararla --Valía ha instado a "inspeccionar todos los apartamentos turísticos ilegales que están operando" en esa zona--.

"DE ESPALDAS A LOS VECINOS"

Robles ha expresado el respaldo de su grupo al cambio planteado para que estas naves se destinen a dotaciones públicas, pero ha reclamado también que se atienda a los vecinos de Marxalenes y sus reivindicaciones, "las dotaciones públicas y la atención que necesita". "No se puede construir la ciudad de espaldas a los vecinos", ha remarcado, a la vez que ha advertido del "problema" que se genera "al trasladar edificabilidad" a esa zona. "Eso se tiene que arreglar con diálogo", ha subrayado.

En respuesta a la oposición, Juan Giner ha indicado que la solución aprobada este martes "no es fruto de la improvisación" sino "la solución técnicamente recomendada porque ofrece el mejor equilibrio desde el punto de vista de la movilidad" y "evita la supresión de plazas de aparcamiento, mantiene la adecuada integración de las alturas con las edificaciones del entorno y garantiza un desarrollo urbanístico seguro y coherente". "Este gobierno entiende que el urbanismo debe ser una herramienta para mejorar la vida de las personas", ha asegurado Giner.

PROTECCIÓN DEL PANEL CERÁMICO

En el pleno, y relacionado también con las naves de Guatla, se ha aprobado provisionalmente, por unanimidad, la modificación puntual del Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos de Naturaleza Urbana por la incorporación de la ficha de protección como Bien de Relevancia Local del panel cerámico religioso situado en este complejo.