APTUR CV denuncia una "oleada de actos vandálicos" contra 450 viviendas turísticas en València durante las Fallas

Cartel de apartamento turístico vandalizado - APTUR CV

VALÈNCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (APTURCV) ha denunciado la "oleada de actos vandálicos" ocurridos durante los últimos días de Fallas contra al menos 450 viviendas de uso turístico ubicadas en bajos de diferentes barrios de València.

Los daños materiales, principalmente por sabotaje de cerraduras y pintadas amenazantes, se han estimado en unos 250.000 euros, ha explicado la asociación en un comunicado.

Los incidentes se han producido en barrios como el Cabanyal, la Malvarrosa, Patraix, Benimaclet, Benicalap, Campanar, El Carme o Morvedre. En muchos de estos inmuebles han aparecido pintadas, acompañadas de cerraduras inutilizadas que impiden el acceso normal a las viviendas, "afectan a propietarios, gestores profesionales y turistas y generan situaciones de inseguridad para todo el vecindario", ha señalado la asociación.

APTUR CV ha condenado "de forma rotunda" estos ataques y ha advertido de que "no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de un clima social enrarecido en el que determinados discursos políticos señalan de forma sistemática a las viviendas turísticas como el enemigo a batir".

La presidenta de APTUR CV y FEVITUR, Silvia Blasco, ha subratado que "cuando desde las instituciones se legitima una visión simplista que demoniza a una actividad económica legal, se alimenta un efecto llamada que algunos traducen en violencia, sabotajes y señalamientos".

APTUR CV ha lamentado que esta oleada de desperfectos supone, "además de un perjuicio económico directo para los titulares, un grave daño reputacional para la ciudad de València como destino turístico y un factor adicional de tensión en los barrios".

PIDE NO "CRIMINALIZAR" AL SECTOR

En ese sentido, ha insistido en que "el legítimo debate sobre modelo urbano, convivencia y acceso a la vivienda nunca puede servir de coartada para criminalizar a un sector concreto ni para justificar, de forma explícita o velada, la violencia, el señalamiento de negocios o la destrucción de patrimonio privado".

"El turismo y las actividades vinculadas al alojamiento turístico forman parte esencial de la economía valenciana, generan empleo y riqueza, y deben abordarse desde el rigor, los datos y la planificación, no desde el odio o el simple cálculo electoral", han apuntado desde la asociación.

RECLAMAN UNA CONDENA PÚBLICA

La asociación ha exigido "una condena pública clara e inmediata" por parte de todas las fuerzas políticas y administraciones ante estos "actos vandálicos, así como la apertura y refuerzo de las investigaciones para identificar a los responsables materiales de los sabotajes y pintadas y la aplicación de las sanciones correspondientes".

Asimismo, ha reclamado que "los discursos públicos sobre vivienda y turismo se alejen de la estigmatización y del lenguaje inflamatorio que alimenta la confrontación social, y que se pongan en marcha espacios de diálogo real y participativo entre administraciones, sector, vecindario y expertos en urbanismo y vivienda para abordar, con datos y planificación, los retos de la ciudad" de València.

APTUR CV ha subrayado su "disposición a colaborar con las diferentes Administraciones Públicas para compatibilizar la actividad de las viviendas turísticas con la convivencia vecinal, el comercio de proximidad y el derecho a la vivienda".

Ha advertido de que "no aceptará que se criminalice al conjunto del sector ni que se normalice un clima de hostilidad que ya está teniendo expresiones violentas muy concretas, como las sufridas estos días en más de 450 viviendas".

"Detrás de cada vivienda turística hay propietarios, trabajadores, empresas locales y también vecinos que quieren vivir en paz. Convertirnos en diana de discursos de odio tiene consecuencias reales: hoy son cerraduras reventadas, pintadas amenazantes y 250.000 euros en daños. Mañana puede ser algo peor. Es el momento de rebajar la tensión, desterrar la violencia del debate público y trabajar, con seriedad, por un modelo de ciudad equilibrado y sostenible para todos", ha concluido Silvia Blasco.