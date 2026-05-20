'Un arbre és un arbre', ensayo fílmico de Marques-Marcet y Aleix Plademunt, se estrena 'en casa' en DocsValencia

'Un Arbre És Un Arbre', El Nuevo Largometraje Documental De Carlos Marques-Marcet Y Aleix Plademunt, Tendrá Su Estreno En Casa En El Festival Docsvalencia - REMITIDA DOCSVALENCIA

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

'Un arbre és un arbre', el nuevo largometraje documental de Carlos Marques-Marcet y Aleix Plademunt, tendrá su estreno en casa en el festival DocsValencia, dentro de la Sección Oficial 'Mirades'. La película se proyectará el próximo viernes, 22 de mayo, a las 20.00 horas y el sábado 23 a las 16.00 h en los Cines Lys.

La cinta valenciana está producida por SUICAfilms en coproducción con Lastor Media. El reconocido director, dos veces ganador del Festival de Málaga y cuya familia materna es de Vila-real, Carlos Marques-Marcet ('Polvo serán', 'La mort de Guillem', '10.000 km', etc.) junto al fotógrafo Aleix Plademunt, han experimentado y construido un provocador ensayo cinematográfico.

Las imágenes interrogan a las palabras, las palabras se dirigen a las imágenes. El espectador construye su propia película en un intento de acceder a la realidad creando una realidad propia. La realidad juega con el espectador.

'Un arbre és un arbre' (Un árbol es un árbol) es el resultado de 13 años de investigación de los creadores Aleix Plademunt y Carlos Marques-Marcet donde el cine se convierte en lenguaje de mediación entre la ciencia, el arte, la filosofía y la educación. "Una viaje entre el trozo de tierra más virgen del planeta y el árbol más antiguo del mundo", explica la organización del encuentro en un comunicado.

A través de imágenes reunidas mediante un proceso que se prolongó durante más una década, el fotógrafo Aleix Plademunt y el cineasta Carlos Marques-Marcet plantean "una meditación sobre cómo construimos nuestro mundo a partir de la mirada y sobre la compleja relación entre las imágenes y la palabra hablada".

En 'Un arbre és un arbre' las palabras toman la voz de la actriz valenciana Glòria March en las versiones en valenciano y castellano, y la voz de la actriz Natalia Tena en la versión en inglés. Los directores han escrito el texto junto al escritor Borja Buganyà. En el montaje ha participado Tomás Longato Arnedo y en el sonido y la música Jonathan Darch y Claudia Baulies. En esta obra de pura creación audiovisual, Lita Bosch ha supervisados los efectos visuales y el color.

El filme cuenta con la participación del ICAA y de la televisión pública valenciana À Punt. Tuvo su estreno nacional como película inaugural de la sección oficial de documentales del festival de Málaga y ha sido seleccionado en el festival D'A de Barcelona antes de llegar a València. La prestigiosa distribuidora valenciana Elastica es la encargada de llevar el filme a los cines.