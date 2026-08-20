Arcadi España confía en que las CCAA del PP "reflexionen" y "prioricen" los intereses de sus ciudadanos en el CPFF

Arcadi España en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este jueves que confía en que las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular "reflexionen" y "prioricen" los intereses de sus ciudadanos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el 4 de septiembre, donde se debatirá y votará la propuesta del Gobierno central y de su departamento para la reforma del modelo de financiación autonómica. "Y si lo hacen, tendremos un muy buen acuerdo, después de un proceso de negociación, que yo nunca renuncio a él", ha recalcado.

Así lo ha manifestado España este jueves a preguntas de los medios en Alicante, donde ha visitado Mercalicante y la sede de Grupo Nufri en la ciudad. Preguntado por si tiene esperanzas en aprobar el nuevo modelo de financiación y si ha habido algún avance con la Generalitat Valenciana, el ministro ha hecho referencia a la crisis migratoria de Ceuta.

"Ceuta está gobernada por el Partido Popular; la Comunitat Valenciana está gobernada por el Partido Popular; otras comunidades de nuestro país también, y hay un problema en el Partido Popular muy grande: los intereses electorales del señor Feijóo --el presidente del PP-- son bloquear al Gobierno de España, votar a todo que 'no' y no dialogar", ha sostenido.

En esta línea, ha apuntado que el problema para el PP es que no coinciden sus intereses "con lo que necesitan los territorios de nuestro país". "Ese bloqueo sistemático y esa falta de diálogo y ese 'no' a todo, no coincide con lo que quiere el presidente de Ceuta, que quiere diálogo con el Gobierno, quiere llegar a acuerdos, como está pasando, y quiere solucionar la situación que tiene", ha manifestado.

Así, ha insistido en que tampoco coinciden los intereses del presidente del PP con "los intereses del presidente de la Generalitat o el presidente de Andalucía o el presidente de Murcia. ¿Por qué? Porque son tres territorios que necesitan un cambio de modelo de financiación autonómica".

LA GENERALITAT "LO NECESITA"

El ministro ha subrayado que la Generalitat Valenciana "necesita más de 3.669 millones de euros. Los necesita y lo sabe todo el mundo. Igual que la condonación de la deuda, la necesita y lo sabe todo el mundo". Y, al respecto, se ha preguntado por qué estas tres CCAA dicen que "no".

"¿No les interesa? Es algo objetivo que les interesa, pero dicen que 'no' porque en la calle Génova les dicen que digan que 'no', aunque eso suponga renunciar a los intereses de sus vecinos y sus vecinas", ha reprochado.

Sin embargo, ha indicado que el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda someterán el 4 de septiembre en el CPFF la propuesta de reforma del modelo de financiación que han puesto sobre la mesa y ha mostrado su confianza en que los presidentes de las CCAA y titulares de Hacienda del conjunto de las autonomías "reflexionen y prioricen los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas".