Arcadi España pide al PP que apoye en el Congreso la reforma de financiación: "Aún queda una oportunidad"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en una imagen de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press

ALICANTE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reclamado "expresamente" al PP que negocie y apoye en el Congreso de los Diputados la reforma del modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno. "Aún queda una oportunidad", ha apostillado.

De este modo lo ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, donde ha asistido a una comida de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

España ha defendido que "por primera vez en 17 años" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado 4 de septiembre el nuevo modelo de financiación, que, según ha reiterado el ministro, "no va contra nadie" y "todas las comunidades autónomas ganan en financiación".

"El Gobierno de España pone 21.000 millones de euros adicionales en ese modelo de financiación para el conjunto", ha aseverado España, quien ha mencionado los "3.669 millones de euros adicionales" para la Comunitat Valenciana, donde, bajo su punto de vista, "ni los más optimistas de los optimistas" del ámbito financiero y la hacienda pública "podían imaginar una cifra como esa".

Respecto a esta cuestión, el ministro ha ahondado igualmente en que "es verdad que hay comunidades autónomas del PP que no han votado a favor" de este modelo en el CPFF, si bien cree que "aún queda una oportunidad más".

Del mismo modo, cabe recordar que las dos comunidades socialistas de régimen común, Castilla-La Mancha y Asturias, han mostrado también su negativa al plan de financiación autonómica defendido por el Gobierno central.

En este contexto, España ha sostenido que él dice "a todas las personas lo mismo" y que "no" hace "distinción". También ha afirmado que hay "un consenso generalizado por encima de ideologías políticas" salvo en el caso de Vox, formación que "no cree en el Estado autonómico" y a la que "estas cosas le importan nada", a juicio del titular de Hacienda.

"El Gobierno ni quiere, ni debe, ni puede imponer un modelo de financiación, pero ha hecho su trabajo, ha cumplido su parte y ahora es el Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional, la que tiene que tomar una decisión", ha resaltado.

PIDE DEJAR DE LADO "EL RUIDO Y LA FURIA"

Así, el ministro ha pedido dejar de lado en los asuntos de Estado "el ruido y la furia" y ha apuntado: "Miremos los datos, miremos el modelo, miremos las cifras, pensemos en la unidad de nuestro país, en la necesidad de disponer más recursos, que las comunidades autónomas dispongan de más recursos para bajar las listas de espera, para incrementar la política industrial, para apoyar la educación, para la dependencia, para políticas de vivienda".

"El Gobierno de España lo ha propuesto. Invito a la reflexión y que cambien la decisión de voto, piensen en sus ciudadanos y ciudadanas cuando se tenga que votar en el Congreso de los Diputados", ha expresado.

A juicio del ministro, "es una oferta y una propuesta que no tiene parangón" en la historia española: "Nunca se ha puesto tanto dinero encima de la mesa para el estado del bienestar. Es una reflexión de país y yo la quiero quitar del ruido y la furia".

"¿Queremos o no queremos más recursos para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales, para la vivienda?", se ha preguntado, para luego afirmar que "si la respuesta es que sí", hay que "decir sí a este modelo, negociarlo en el Congreso de los Diputados" y "aprobarlo".

COMUNIDADES QUE "NO PUEDEN ESPERAR MÁS"

Además, ha indicado: "Hay territorios como Murcia, como la Comunitat Valenciana, que no pueden esperar más y que necesitan una estabilidad financiera para poder seguir gestionando sus recursos, su estado del bienestar y tener los recursos necesarios. Otra cosa es cómo gestionar, pero eso no es parte del debate de ahora".

En alusión al 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha aseverado que "no puede ser" que "haya una oferta que mejora con mucho" lo que pedía el jefe del Consell, "no quieras sentarte a negociar y digas que no de entrada".

"Apliquemos el sentido común", ha subrayado el ministro de Hacienda, al tiempo que ha sentenciado sobre el modelo planteado: "Oportunidades históricas, como esta, dudo que se vuelvan a ver. Así que aprovechémosla todos".