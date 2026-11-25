El candidato número 2 del PSOE al Congreso por Valencia y ministro de Hacienda, Arcadi España, y el expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig en una charla en València - PSPV-PSOE

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 2 del PSOE al Congreso por Valencia y ministro de Hacienda, Arcadi España, y el expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig han afirmado que "con el PP y Vox no habrá un nuevo modelo de financiación autonómica, porque no creen en el estado del bienestar y no creen en las autonomías".

Así lo han señalado, en declaraciones a los medios, antes de participar en un diálogo sobre financiación autonómica bajo el título 'L'Oportunitat Valenciana, una conversa sobre finançament' en el Centre Cultural La Nau.

Según Arcadi España, los "intereses" del candidato a la Presidencia y líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no casan con los intereses de la Comunitat valenciana porque solo quiere golpear al gobierno de Pedro Sánchez, aunque eso sea a costa de los intereses de los valencianos y las valencianas".

Para el dirigente socialista, "lo más sorprendente es que el PP de la Comunitat Valenciana calle y otorgue, cuando debería de estar defendiendo los intereses de los valencianos y las valencianas".

Arcadi España ha afirmado que la financiación autonómica es "muy importante para los valencianos y las valencianas, y no puede desaparecer, como pretenden algunos, de la campaña electoral".

"Cuando pasamos al lado del centro de salud, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro hospital, del colegio, cuando pensamos en los profesores y en las profesoras de la Comunitat Valenciana que reclaman mejoras laborales, cuando pensamos también en recursos para luchar contra la violencia de género, estamos hablando de financiación autonómica", ha recordado el también ministro de Hacienda.

DEFIENDE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

Arcadi España ha subrayado que "la sociedad valenciana durante muchos años ha luchado por que el gobierno de España pusiera encima de la mesa un modelo de financiación" y ha sido un gobierno socialista el que lo ha hecho, "con 3.669 millones de euros para la Comunitat Valenciana, una cifra que supera lo que pidió el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al presidente del Gobierno de España y que supera las expectativas más optimistas que teníamos en la Comunitat Valenciana". "Junto con eso, también una condonación de la deuda de más de 11.200 millones de euros", ha recordado.

El candidato ha defendido que la propuesta del Gobierno y que llevan los socialistas en su programa electoral es "muy beneficiosa para la Comunitat Valenciana" y ha recriminado que el PP haya votado en contra.

"Es como si vas al banco donde tienes una hipoteca y el director o la directora de la oficina te dice que te va a hacer una quita de la deuda, que te va a dar más financiación y tú dices que no. Eso es lo que ha hecho la Generalitat Valenciana y el PP en la Comunitat Valenciana y nadie lo puede entender".

El motivo de este rechazo, ha apuntado, es que el Partido Popular "no cree en el autogobierno y no cree en el estado del bienestar". "Si consideras que no es prioritario para ti mejorar la sanidad pública, mejorar la educación pública, mejorar los recursos de la dependencia, no te importa contar con más recursos para tu gobierno", ha comentado.

Por todo lo anterior, el candidato por Valencia ha remarcado que las elecciones de este domingo tratan de "si los valencianos y las valencianas vamos a tener un nuevo modelo de financiación con 3.669 millones de euros o no".

"Que nadie se engañe. Con el Partido Popular y Vox no habrá un nuevo modelo de financiación autonómica, porque no creen en el estado del bienestar y no creen en las autonomías", ha aseverado.

"ES LA HORA DE LA VERDAD"

En términos similares, Ximo Puig ha señalado que "los valencianos no podemos dejar pasar esta oportunidad de tener aquellos recursos necesarios para tener una buena sanidad, una buena educación, una mejor capacidad también económica, y eso solo puede sustentarse en un nuevo modelo de financiación". Así, ha afirmado que "ahora es la hora de la verdad".

El 'expresident' ha recordado que se logró un "gran acuerdo de la sociedad valenciana, de empresarios, de sindicatos, de universidades, de ayuntamientos" sobre la infrafinanciación de la Comunitat, pero ha señalado que el PP "nunca fue entusiasta" del mismo.

Para Ximo Puig, el rechazo del Consell al nuevo modelo propuesto por el Gobierno central "no ha sido una pena, no ha sido un error, ha sido una deslealtad".

Así, ha planteado las elecciones de este domingo como "un referéndum también sobre el sistema de financiación", y ha subrayado que implica "mejoras cualitativas, cuantitativas en la sociedad valenciana, en cada persona y en cada familia". "El de la financiación no es un debate entre políticos, es un debate sustancial para el futuro de la ciudadanía", ha remarcado.

Puig ha añadido que a "las derechas no les interesa el modelo autonómico porque es un modelo que redistribuye", y "no les interesa hablar de la arquitectura institucional" porque " España está más cohesionada y más unida hoy digan lo que digan que en los años de Rajoy".

"Que nadie olvide que en estos años del PP aquí en la Comunitat Valenciana ya estamos 15 puntos por debajo de la media nacional de renta. Eso significa que el Levante feliz no existe y que tenemos que luchar para que la Comunitat Valenciana tenga lo que se merece. Y ahora, por primera vez, tenemos en nuestra mano esa oportunidad y es un voto", ha finalizado