El Archivo de Alicante ofrece un viaje al pasado con 65 fotografías y grabados del siglo XIX - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Alicante ofrece un viaje a la ciudad del siglo XIX con una exposición en la que se puede ver la primera fotografía panorámica de la capital alicantina de 1858 y que custodiaba la Biblioteca Nacional. En total, la muestra incluye 65 fotografías y grabados.

'Una visión de Alicante en el siglo XIX' también recoge documentos en los que se puede ver cómo eran las principales calles y plazas de la ciudad tanto fuera, en los ventanales del edificio de la calle Labradores, como en el interior. Se podrá visitar hasta el próximo mes de mayo, según un comunicado del Ayuntamiento.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que la exposición "permite ver cómo ha evolucionado" la ciudad, "sobre todo en el entorno del Ayuntamiento, el Castillo de Santa Bárbara y el puerto".

"En esta muestra se pueden ver imágenes realmente curiosas que van a sorprender a alicantinos y visitantes como el entonces paseo de la Reina, hoy Rambla Méndez Núñez, los toneles de vino en el puerto preparados para ser exportados y la avenida del Doctor Gadea prácticamente sin edificios y la primera vista panorámica de la fachada litoral", ha explicado la edil.

También la visita de Isabel II en 1858 con motivo de la inauguración de la línea de ferrocarril Madrid-Alicante. Precisamente, fue el fotógrafo Jean Laurent, que acompañaba a la reina en aquel viaje, el que tomó la que se considerar "la primera fotografía panorámica de la ciudad" y en la que se puede ver la fachada litoral con el Castillo de Santa Bárbara detrás.

Asimismo, se pueden contemplar imágenes de la plaza de Gabriel Miró y la Montañeta en la vida cotidiana, de la inauguración de la estatua erigida a Eleuterio Maisonnave y de los balnearios del Postiguet y la Explanada.

También un grabado de una "irreconocible" avenida de Maisonnave, que entonces era denominada alameda de San Francisco, con la estación de tren al fondo, entre otros fondos del Archivo Municipal de Alicante.