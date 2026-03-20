El Archivo de la Democracia de la UA incorpora fondos de la papelería Eutimio, que cierra tras 90 años de historia - UA

ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha incorporado los fondos documentales de la papelería Eutimio al Archivo de la Democracia. La donación llega en un momento marcado por el cierre definitivo de este establecimiento, "referente del comercio tradicional alicantino", el próximo 30 de marzo tras más de 90 años de actividad ininterrumpida.

De esta manera, su trayectoria, "profundamente ligada a la vida cotidiana de la ciudad", encuentra ahora "continuidad" en el ámbito académico y patrimonial, ha indicado la institución académica en un comunicado.

El director del Servicio de Archivo y Registro, Emilio Rosillo Clement, ha señalado que el material donado está compuesto por varios archivadores que reúnen documentación personal del fundador y de su entorno familiar.

Entre los documentos se encuentran materiales vinculados a episodios históricos y biográficos de "notable interés", como registros procedentes del campo de concentración de Astorga, documentación del servicio militar, historiales sanitarios y referencias a la actividad deportiva vinculada al Hércules CF, así como a distintos clubes taurinos de la ciudad.

El núcleo del fondo lo constituye la documentación empresarial generada por la propia papelería, con libros de proveedores, registros de gastos de los comercios con los que mantenía relación, facturas que se remontan a la década de 1930 y catálogos de productos y muestras de trabajos impresos, como tarjetas de visita, invitaciones de boda o membretes comerciales.

Todo ello ofrece, a juicio de la institución académica, "una radiografía precisa del funcionamiento del pequeño comercio urbano durante gran parte del siglo XX". Además, a este conjunto se suma material publicitario de las décadas de 1940 y 1950, plumines de escritura y una máquina de escribir datada en 1934.

Su incorporación al Archivo de la Democracia busca reforzar las posibilidades de investigación sobre el tejido económico y social de Alicante, ya que, según Rosillo, "más allá de la memoria de un establecimiento, la documentación preserva las huellas de una cultura comercial y relacional que definió a varias generaciones de la ciudad".

HISTORIA

Detrás del mostrador de esta tienda se encuentra la historia de Eutimio Fernández Duque, quien, tras trasladarse siendo niño desde Puebla de Sanabria (Zamora) a Alicante, fundó en 1935 un negocio propio en la calle Tomás López Torregrosa.

No partía de cero, según la UA, ya que había trabajado previamente en la imprenta Such Serra, donde adquirió "los conocimientos necesarios para emprender con solvencia en el sector".

Sin embargo, el contexto en el que nació la papelería "no tardó en volverse adverso", pues el estallido de la Guerra Civil puso a prueba tanto al negocio como a la familia. A pesar de ello, ambos lograron salir adelante y, mientras uno de sus descendientes combatía en el frente de Teruel y conseguía sobrevivir, el establecimiento mantenía su actividad.

Esa "persistencia" ha atravesado tres generaciones y distintos momentos históricos hasta llegar al presente, cuando los hermanos Eutimio, Víctor y Francisco Javier han optado por cerrar el negocio, una vez asegurada su retirada profesional, ha concluido la UA.