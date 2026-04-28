El Archivo Gráfico de la Filmoteca colabora en la edición de una biografía de la actriz Anita Giner

El Archivo Gráfico de la Filmoteca Valenciana colabora en la edición de una biografía de la actriz Anita Giner - GVA

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura, a través del Archivo Gráfico de la Filmoteca Valenciana, ha colaborado en la edición del libro 'Anita Giner. L'estrela del cinema valencià dels anys vint', del historiador y archivero Joan Miquel Almela Cots, publicado por el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera y la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera.

El Archivo Gráfico de la Filmoteca Valenciana ha colaborado en la edición de esta monografía sobre la "gran estrella" valenciana del cine mudo de los años veinte del siglo pasado con fotografías y carteles de las películas que protagonizó Anita Giner, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Nacida en 1902 en Vilallonga, en el seno de una familia ilustrada de la burguesía valenciana, Ana Giner Soler debutó en el cine como protagonista de 'La Dolores' (1924), una adaptación del drama de Josep Feliu Codina, dirigida por Maximiliano Thous.

Gracias al éxito de su primer trabajo cinematográfico, Giner se consolidó como una de las actrices española "más prometedoras" del cine mudo. Maximiliano Thous volvió a contar con ella en 'La alegría del batallón' (1924), una adaptación de la zarzuela escrita por Carlos Arniches y con música del maestro José Serrano. En esta ocasión, Ana Giner volvió a formar pareja con el actor y tenor valenciano Leopoldo Pitarch, protagonista de 'La Dolores'.

Bajo la dirección de Thous, Ana Giner y Leopoldo Pitarch también fueron protagonistas de 'Nit d'Albaes' (1925), una comedia dramática de costumbres valencianas, que era adaptación de un drama musical con libreto de José Guzmán y música de Salvador Giner.

Thous mantuvo su colaboración con ella en 'Moros y cristianos' (1926), una ambiciosa producción que mezclaba fantasiosos pasajes históricos con elementos folclóricos propios del drama rural. La película no llegó a terminarse ni a estrenarse por problemas financieros.

La Filmoteca Valenciana conserva amplia documentación sobre el rodaje en su Archivo Gráfico. En 1993, una copia de la película fue recuperada gracias a los herederos de Thous y restaurada por el Archivo Fílmico de la Filmoteca en el laboratorio L'Immagine Ritrovata de Bolonia.

Con motivo del centenario de la película, la Filmoteca Valenciana tiene prevista una proyección de 'Moros y Cristianos' para finales de octubre, coincidiendo con la celebración del día de Patrimonio Audiovisual.

REAPARICIÓN

Después de tres años alejada de la pantalla, Ana Giner reapareció en un papel secundario en la producción catalana 'L'Auca del senyor Esteve' (1929), opera prima de Lucas Argilés, basada en la obra teatral homónima de Santiago Rusiñol. La película fue un fracaso y Giner no volvió a aparecer en el cine.

Tras su retirada definitiva, la actriz centró su actividad en causas políticas, sociales y humanitarias. Durante la Guerra Civil trabajó como supervisora adjunta de un hospital militar del bando republicano en Albacete, donde conoció al brigadista inglés Frank Ayres, que se convertiría luego en su marido.

Al finalizar la contienda, el matrimonio se exilió en Londres. En 1968, Ana Giner decidió volver a España con su marido y se instaló en Benialí, junto a su hermana Consuelo. Allí, la actriz falleció en 1974.