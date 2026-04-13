Arde una palmera en la plaza de Tetuán tras la mascletà de la festividad de San Vicente Ferrer

1077482.1.260.149.20260413171900 Una palmera ha ardido este lunes en la plaza de Tetuán de València tras el disparo de la mascletà programadas dentro de los actos festivos en honor al patrón San Vicent Ferrer. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una palmera ha ardido este lunes en la plaza de Tetuán de València tras el disparo de la mascletà programada dentro de los actos festivos en honor al patrón San Vicente Ferrer.

Los bomberos, que se encontraban ya en el lugar para garantizar la seguridad del espectáculo pirotécnico, han intervenido rápidamente conseguido extinguir las llamas.