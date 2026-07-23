El Arenal Sound acerca la música a Vila-real con cinco conciertos y actividades infantiles

Archivo - Público en el festival Arenal Sound - PEDRO J. CASTILLO FERNANDEZ 0315 - Archivo

CASTELLÓ 23 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Vila-real volverá a convertirse en la antesala del Arenal Sound gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento del municipio y la organización del festival, que un año más acerca la música en directo a la ciudad antes del inicio oficial del certamen de Borriana.

La plaza exterior del Estadio de la Cerámica acogerá el próximo miércoles 29 de julio una jornada de música y ocio para todos los públicos, con actividades infantiles a partir de las 18.00 horas y cinco conciertos gratuitos desde las 19.00 horas.

La programación comenzará con las propuestas de La Ludoneta, que ofrecerá una tarde de juegos populares, juegos de madera, actividades recreativas y también propuestas elaboradas con materiales reciclados, pensadas para que mayores y pequeños puedan disfrutar de un espacio de entretenimiento y diversión antes del inicio de los conciertos.

A partir de las 19.00 horas, la plaza del Estadio de la Cerámica acogerá las actuaciones de algunos de los artistas presentes en la edición de este año del Arenal Sound. El cartel estará formado por Nuria Pallares, artista de Castellón, que abrirá la jornada de 19.00 a 19.40 horas; Teleclub, banda surgida en la localidad leonesa de Valdavida, que actuará de 20.00 a 20.40 horas; Mbongo, artista procedente de Navarra, de 21.00 a 21.50 horas; We Are Ladyboy, banda de Barcelona, de 22.10 a 22.50 horas, y Nuevos Vicios, grupo valenciano, que pondrá el punto final a la noche de 23.10 a 00.00 horas.

Se trata de una propuesta musical variada, con artistas emergentes y diferentes estilos, que convertirá Vila-real en el primer escenario del Arenal Sound 2026 y que, este año, incorpora también una propuesta familiar para ampliar la oferta de ocio de la jornada.

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha querido agradecer "la confianza de la organización del Arenal Sound por volver a contar con Vila-real como puerta de entrada de esta gran cita musical". "Que un festival de este nivel y con la proyección que tiene el Arenal Sound elija nuestra ciudad para acercar la música en directo antes de su inicio oficial es una oportunidad que valoramos muy positivamente", ha señalado.

Caravaca ha destacado que esta colaboración permite seguir posicionando a Vila-real como un referente cultural y musical del entorno, acercando a la ciudadanía "un evento de primer nivel con actuaciones gratuitas y de calidad". La responsable de Fiestas, que ha recordado que la primera colaboración se inició en el año 2016, ha señalado que el cartel "combina grupos con trayectorias ya consolidadas con otras formaciones emergentes, así como estilos musicales muy diversos, para que todas las personas puedan disfrutar de una tarde y una noche de música en directo".

La responsable de Fiestas ha insistido también en "la importancia que tienen los conciertos en directo para los artistas en la actualidad". "Las formas de consumo musical han cambiado la manera en la que los músicos obtienen ingresos y los directos se han convertido en una pieza fundamental para el desarrollo de sus carreras. Desde Vila-real queremos ofrecerles una ventana para que puedan llegar a nuevos públicos y continuar creciendo, al mismo tiempo que acercamos a la ciudadanía propuestas musicales de calidad en un entorno abierto y gratuito", afirma.