El Arenal Sound estrenará un espectáculo de luces con drones visible a un kilómetro de distancia

Arenal Sound - ARENAL SOUND

CASTELLÓ 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Arenal Sound sumará este año una nueva experiencia a su programación con la incorporación, por primera vez en su historia, de un espectáculo de luces con drones. El show, los días 30 y 31 de julio en la playa del Arenal de Borriana, ha sido diseñado específicamente para integrarse en una de las jornadas más destacadas del festival, encabezada por artistas internacionales como Myke Towers, María Becerra o Dimitri Vegas.

Durante diez minutos, el cielo de Borriana se convertirá en un gran lienzo tridimensional en movimiento: los drones LED RGB permiten crear figuras con más de 16 millones de colores, visibles a más de un kilómetro de distancia, avanzan los organizadores del evento musical.

La actuación estará desarrollada por Umiles, que es uno de los tres principales operadores europeos de espectáculos de drones, con más de 42.000 drones volados solo en 2025. Para la ocasión, la empresa ha creado una coreografía aérea compuesta por 14 figuras personalizadas inspiradas en el espíritu del Arenal Sound y en la experiencia compartida por más de 300.000 asistentes durante el festival.

"Actuar por primera vez en el Arenal Sound es una enorme satisfacción para todo el equipo. Se trata de uno de los festivales con mayor diversidad musical y con un público que busca vivir experiencias memorables. Hemos preparado una propuesta diseñada exclusivamente para esta ocasión, con el objetivo de que el espectáculo se convierta en uno de esos momentos que permanecen en la memoria de los asistentes", afirma Ernesto Albacete, director comercial de Umiles.

"El Arenal Sound siempre ha sido un festival en constante evolución, y nuestra apuesta pasa por incorporar propuestas que enriquezcan la experiencia del público. Los espectáculos de drones representan una combinación perfecta entre tecnología, creatividad y entretenimiento, por lo que creemos que su llegada al festival supondrá uno de los grandes momentos de este año", manifiesta Héctor Morejón, 'brand manager' de festivales de The Music Republic.

Umiles realizó su primer espectáculo en 2019 y desde entonces ha operado más de 500 en todo el mundo. Entre ellos se encuentran los estrenos de películas como Superman o Mufasa.