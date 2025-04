Argüeso declaró a la jueza de la dana que querían que el ES-Alert fuera "comprensible" y no "excesivamente alarmante"

Aseguró que desde que se decidió hasta que mandó pasó una hora entre redactarlo, "mecanizarlo", "validarlo" y enviarlo

El que fuera secretario autonómico de Seguridad y Emergencias en el momento de la dana, Emilio Argüeso, aseguró en su declaración ante la jueza que instruye la gestión de la tragedia que dejó 228 víctimas mortales y daños millonarios en la provincia de Valencia, que fue el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, el primero en plantear emitir el 29 de octubre una alarma a la población por el peligro que representaba la presa de Forata, y se acabó decidiendo "sobre las 19.15 horas". El contenido del ES-Alert, según relató, "no querían que fuera excesivamente alarmante y que fuera comprensible, sencillo, fácil de entender".

Así consta en su declaración como investigado ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que tuvo lugar el pasado 11 de abril, después de la de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. De acuerdo con su versión, una vez se planteó ese envío por parte de Suárez hubo un debate del jefe del Consorcio --José Miguel Basset-- (coordinador del comite de medios) y otro técnico, el jefe de seguimiento, "sobre si enviar o no un mensaje" porque "decían que podía generar incluso más lío".

La conversación "duró poco" --aseguró que fue el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, el que lo cortó-- y al final la consellera "ordenó emitirlo y la delegada de gobierno estaba por la labor de mandarlo", algo en lo que él estaba a favor. En este caso, no se siguió el criterio de Basset. Y explicó, a partir de este momento, el proceso que se siguió: fue Jorge Suárez con un funcionario que no sabía quién era y redactaron el mensaje; luego había que mecanizarlo; después validarlo y buscar otro funcionario para que lo validara "y entonces cuando se validó apareció a las 20:15 horas".

No obstante, Argüeso recalcó que ese mensaje no era para el desbordamiento del barranco del Poyo mientras que para el pantano de Forata "podría haber sido válido". Así consta en su declaración ante la jueza, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que el ex secretario autonómico afirmó que cesó del cargo por petición propia y no por sentirse responsable de lo ocurrido.

"PAPEL NULO" EN EL CECOPI

De hecho, afirmó que su papel en el Cecopi era "nulo" y lo que trató es "intentar agilizar", que "echó alguna bronca" y defendió que según el plan "no se especifica quién hace lo que hace, que en Valencia la Ley de Emergencias no especifica" y que él no era "jefe de nada y solo podía dar su opinión".

Argüeso, que subrayó que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no es miembro de Cecopi, no fue convocado y negó que su ausencia supusiera algún retraso, afirmó que este órgano era "codirigido por las codirectoras", al tiempo que afirmó que el comité de dirección lo forman la titular de la Conselleria de Protección Civil; delegada o subdelego del Gobierno, según la provincia, y que el 75 por ciento de los miembros del Comité asesor de seguimiento son miembros de la administración del Estado.

TRES ERRORES

En respuestas únicamente a preguntas de su defensa, Argüeso apuntó tres errores: uno "principal", que fue la retirada de los bomberos del barranco del Poyo a las 15.00 horas por parte del Consorcio sin comunicárselo a ellos, que califica de "negligente" y de lo que asegura que se enteró por la prensa; la "falta de información" por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no acudiera ese día al Cecopi de forma presencial porque "telemáticamente no eres conocedora de todo lo que ocurre en tiempo real".

Argüeso ha solicitado a la jueza que cite a declarar como investigados y, subsidiariamente, en calidad de testigos a cuatro personas: el presidente de la CHJ, Miguel Polo; el que era jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ese día y ahora retirado, Jose Miguel Basset, la jefa del servicio de Coordinación de Emergencias 112, Inmaculada Piles, y la técnico de Comunicación Aurora Roca.

De Piles, asegura que intentó contactar desde las 8.02 y hasta las 12 del 29O y no obtuvo respuesta y que decidió trasladarse al CCE y de allí se desplazaron a Carlet porque era donde estaba lloviendo más para luego regresar mientras que de la responsable de información afirma que no asesoró.

Según su versión ante la jueza, el Cecopi se convocó por las lluvias en Utiel pero allí no se informó de la situación del barranco del Poyo, sobre el que hubo tres comunicaciones por la tarde de la SAIH de la CHJ comunicando una reducción de caudal, y otra a las 18.43 "donde se dice 1er, 2º, 3er aviso de caudal en rambla del poyo nacional 3, valor 1686 m3 mayor de 150".

Sin embargo, afirma que ese correo avisando de la crecida "se envía a la sala 112, desde esa sala se tenía que haber mandado a la sala de emergencias y esta al director del CCE, y del CCE dirigido por Jorge Suárez, al Cecopi". El ex secretario autonómico afirmó desconocer si el mail fue recibido en la sala de emergencias, pero afirmó que al Cecopi no llegó. Así, sostuvo que Suárez no informó de los correos, cree que "no por mala fe" sino "porque a lo mejor ni lo leyó".

Argüeso afirmó que el presidente de CHJ "debería saber adónde y quién lo mandó" y la delegada del Gobierno tampoco lo comunicó. Él sostuvo que se enteró de lo que pasaba por la gente que le enviaba llamadas y no fue hasta el segundo Cecopi cuando fue consciente de la "tragedia".

DEFIENDE QUE SALVÓ A GENTE

Argüeso defendió que "gracias a su intervención no sabe a cuánta gente salvó" porque ese día entre WhatsApps y llamadas en su teléfono particular, que es conocido por mucha gente, "atendió a mucha gente" y pasó avisos a policía autonómica y bomberos en el Cecopi pero le dijeron que no atendían casos particulares. El ex secretario autonómico aseguró que "se cabreó" y se fue a la sala 112 para "mecanizar muchos mensajes" como la presencia de 40 niños encima de un camión.