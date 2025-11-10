La arpista Sara Águeda culmina el ciclo Otoño Barroco en Fundación Mediterráneo con música del Siglo de Oro

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo cierra el ciclo Otoño Barroco con la actuación de la arpista Sara Águeda este martes a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante, donde ofrecerá el recital 'El arpa de nuestra tierra', un viaje musical por el Siglo de Oro español a través del sonido del arpa de dos órdenes y la voz.

En este programa, Águeda rescata las sonoridades que acompañaron tanto los oficios religiosos como las representaciones teatrales de los siglos XVI y XVII, combinando "tonos humanos" y "tonos divinos", en un recorrido que une la música culta y popular del Barroco hispano.

El repertorio incluye obras de Juan Hidalgo, Lucas Ruiz de Ribayaz, Diego Fernández de Huete, Martín i Coll y canciones sefardíes como 'La rosa enflorece', entre otras, según ha explicado Fundación Mediterráneo en un comunicado.

"El arpa de dos órdenes fue el instrumento rey de la península durante dos siglos y este programa busca reconectar con la raíz de nuestra música, con esos ecos que, siglos después, siguen latiendo en nuestra memoria colectiva", ha detallado la artista.

TRAYECTORIA

Formada en los conservatorios de Zaragoza y la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc) con Mara Galassi, Sara Águeda es una de las intérpretes "más destacadas" en el ámbito de la interpretación histórica, de acuerdo con la entidad organizadora del evento.

Águeda inició su carrera en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde participó en producciones escénicas y, desde entonces, actúa regularmente en los "principales" auditorios europeos, como son Konzerthaus de Viena, Philharmonie de París y Berlín, Teatro Real, Ópera Real de Versalles o Auditorio Nacional, entre otros.

Su "virtuosismo y sensibilidad artística han sido elogiados por la crítica especializada", según Fundación Mediterráneo, que ha apuntado que estas voces expertas han resaltado la "musicalidad descomunal y una expresividad punzante y emotiva" de la arpista.

Además de su actividad como solista, colabora con formaciones "de referencia" como La Grande Chapelle, Le Poème Harmonique, Capella de Ministrers o La Ritirata y cuenta con más de 40 grabaciones para sellos como Glossa, Alpha, Harmonia Mundi o Warner.

Con este concierto, la Fundación Mediterráneo culmina el ciclo Otoño Barroco, una programación que ha recorrido "las emociones, los afectos y la espiritualidad del Barroco europeo a través de conferencias y conciertos de primer nivel".