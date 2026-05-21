Arranca la campaña de la breva de Albatera (Alicante) con una previsión de dos millones de kilos

Corte simbólico de la breva colar de Albatera - AYUNTAMIENTO DE ALBATERA

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Albatera (Alicante) ha celebrado el inicio de la temporada de la breva con el tradicional corte de este fruto, un acto simbólico que le da "la relevancia merecida" a esta producción "tan importante para la localidad", así como a los agricultores de la zona por cultivarlo de forma "minuciosa". La previsión para esta campaña es de dos millones de kilos aproximadamente.

El evento, celebrado en una finca agrícola del municipio, ha contado con la presencia el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; la vicepresidenta de la institución provincial y alcaldesa del municipio, Ana Serna, y el vicepresidente de la Asociación de Productores de la Breva de Albatera, Carlos Vicente.

También miembros de la corporación municipal, diversas autoridades autonómicas, representantes de asociaciones locales y decenas de agricultores, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

En la cita, Pérez ha ratificado el "compromiso institucional" con este fruto, que es "símbolo de salud, proximidad, cercanía, legado e historia". Además, ha reivindicado "agua" para "regar los campos de la Vega Baja".

Asimismo, ha señalado que es "una gran noticia" saber que "cada vez más productores participan del arte de asociarse para hacer las cosas mejor y seguir progresando", al tiempo que ha resaltado el trabajo de los agricultores, ya que "no hay actividad humana mejor que la de aquellos que se dedican a producir y cuidar el campo para dar lo mejor al conjunto de la sociedad", de acuerdo con el dirigente provincial.

También ha subrayado que la breva de Albatera es "una gran embajadora" de Alicante, ya que se comercializa "tanto en el mercado nacional como en el internacional", y ha remarcado que es "salud, proximidad, cercanía, legado e historia", según ha indicado la Diputación en un comunicado.

Finalmente, Pérez ha incidido en el "compromiso" de la institución provincial con la Asociación de Productores de la Breva de Albatera, con la que colabora desde su constitución en el año 2012.

En este sentido, la ayuda provincial aportada este año para la difusión y promoción de este producto asciende a 9.000 euros, además de desarrollar distintas iniciativas encaminadas a promocionarla en encuentros, ferias y citas como la Feria Internacional Hortofrutícola Fruit Attraction, a la que anualmente asiste la Diputación.

PREVISIONES

Tras el simbólico corte de la breva, el vicepresidente de la Asociación de Productores de Breva de Albatera ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento y a la Diputación por "caminar juntos y recibir el apoyo diario de ambas instituciones".

Vicente también ha avanzado la cantidad que se prevé para esta campaña, con una producción aproximada de "dos millones de kilos", al tiempo que ha reivindicado "el papel fundamental del agua para defender el futuro de la agricultura y de muchas familias que viven de ella".

En la misma línea, Serna ha recalcado "la importancia del agua" para poder producir "productos de tanta calidad como es la breva de Albatera y del que viven tantas familias".

Las jornadas gastronómicas continúan en el municipio en los próximos días con su programa de actividades, que incluye una ruta agroturística, experiencias en restaurantes locales durante el fin de semana y diferentes actividades para "acercar, degustar e impulsar el producto estrella de Albatera".

MADRINA

La breva de Albatera cuenta este año con la chef de La Herradura Aurora Torres como madrina, que cuenta con un Sol Guía Repsol, quien se caracteriza por poner en valor los productos de la Vega Baja.

Torres ha conseguido con un menú alargar la temporalidad de un producto "tan estacional como lo es la breva", por lo que ha mostrado "la versatilidad gastronómica de este fruto tan preciado".

En este contexto, la madrina del corte ha señalado que la breva es un producto que se debe "defender, valorar y cocinar con él" y ha asegurado que el motivo por el ella que está en Albatera es para impulsar "este producto tan maravilloso".

Por su parte, la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, ha destacado las "cualidades gastronómicas de la breva de Albatera, que ocupa un lugar preeminente en la dieta mediterránea", detalla la Generalitat en un comunicado.

"Su sabor, textura y su capacidad de maridaje la convierten en un producto único, con una calidad reconocida dentro y fuera de nuestra provincia", ha asegurado, para luego incidir en que este producto autóctono constituye una de las "señas de identidad de la Vega Baja".

Asimismo, Esteve ha resaltado que el acto simbólico del corte de la breva representa "el reconocimiento al esfuerzo" de agricultores, "que mantienen vivo un cultivo ligado" a la historia y al paisaje de la zona.

"Defender la breva de Albatera es defender nuestra agricultura, nuestro patrimonio y una manera de vivir vinculada a la tierra", ha resaltado la delegada, quien ha sentenciado: "Hoy en día es difícil encontrar un producto de calidad que aúne tradición, trabajo y cercanía".

Además de Pérez, Serna, Torres y Esteve, al acto también han asistido la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti; la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Lourdes Pérez, y el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, ha indicado la Generalitat.