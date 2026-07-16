Arranca el Certamen Internacional de Bandas Ciutat de València con 44 agrupaciones y más de 1.000 músicos

Arranca el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València con 44 agrupaciones y más de mil músicos - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música vuelve a llenarse de músicos y de público para disfrutar de las diversas secciones a concurso del 138 Certamen Internacional de Bandas de Música 'Ciutat de València' 2026, que celebra este año su 140 aniversario. Más de 1.000 músicos y músicas de 44 formaciones bandísticas llenarán el auditorio hasta el próximo domingo con la centenaria convocatoria valenciana.

De las 44 sociedades musicales, 24 participan en el certamen, hay otras 5 invitadas, y 15 más en actuaciones previas al concurso. De todas ellas, 31 son de la Comunidad Valenciana, 5 del resto del estado, y 8 internacionales (Lituania, Italia, Portugal y Países Bajos).

En cuanto a las 24 bandas que toman parte en el concurso, 14 son de la Comunidad Valenciana y 4 del resto del territorio nacional (Murcia (2), Tarragona y Almería). Además, el Certamen contará con la participación de 6 bandas extranjeras, que provienen de Lituania, Italia (3), Portugal y Países Bajos, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

Las sesiones comenzaron ayer miércoles, con las bandas participantes en la Sección Libre, que ha tenido un marcado carácter internacional. Obtuvo el primer premio y mención de honor la Lithuanian Symphonic Wind Orchestra de Lituania (con 219 puntos), dirigida por Karolis Variakojis.

Y la Pentamusa Wind Orchestra de Italia se hizo con el segundo puesto (con 192 puntos). Como banda invitada, que actuó mientras deliberada el jurado, participó la Ghent University Wind Ensemble de Bélgica. Este jueves, a partir de las 17.30 horas, será el turno de las formaciones de la sección tercera, que deberán interpretar la pieza Assur, de Ana Galiana como obra obligada.

El orden de actuación de las agrupaciones a concurso será el siguiente: Banda Musicale "Isola di Procida" (Italia), la Unió Musical La Nucia (Alicante), la Banda de Bullas (Murcia), la Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques (València), la Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci (Italia) y el Centre Estudi Musical d'Almàssera (Valencia).

Mañana viernes, día 17, está prevista la celebración del concurso de las entidades correspondientes a la Sección Segunda, también a las 17.30 horas: Banda de Música La Lira de Cheste (Valencia), Sociedad Musical de Cehegín (Murcia), Unió Musical de Paiporta (Valencia), Studenten Harmonie Orkest Twente (Países Bajos), Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva (Valencia) y Associació Banda Simfònica de Reus (Tarragona), con Leyendas del bosque, de Enrique Cárcel Villalba como obra obligada.

UN FIN DE SEMANA MUSICAL

El fin de semana se reserva para las actuaciones a concurso de las bandas de las secciones Primera (el sábado 18) y de Honor (el domingo 19), que se realizarán en dos sesiones de mañana y tarde, a las 10:00 y las 17:30 horas de cada día.

En el caso de la Sección Primera, el orden de participación matinal será el siguiente: Agrupación Musical San Indalecio (Almería), Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena (Valencia), Unió Artística Musical de Montroi (Valencia); y por la tarde, la Banda Sinfónica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca (Portugal) y la Societat Musical "La Primitiva" de Rafelbunyol (Valencia). La obra obligada en esta categoría será Arlequín, de Ernesto Aurignac.

El domingo, las actuaciones correspondientes a la Sección de Honor comenzarán a las 10.00 horas con la Unió Musical de Torrent (València), Societat Musical Lira Castellonera (València) y Societat Musical l'Artística Manisense (València). Y concluirán por la tarde (17.30 horas) con la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera (València) y la Societat Musical d'Alzira (València).

Todas ellas deberán interpretar, como obra obligatoria, la pieza Ressorgir, de Francisco Zacarés. Tal como se establece en las bases del concurso, el importe total de los premios asciende a 36.500 euros; y en cuanto a las cuantías que otorga el Ayuntamiento en concepto de participación suponen 206.500 euros.

Durante el desarrollo del certamen se entregarán reconocimientos a reconocidos nombres del panorama musical, como Enrique García Asensio, en la categoría "A título individual persona física en vida"; Amando Blanquer Ponsoda, "A título póstumo persona física"; y a la Banda Sinfónica Municipal de València", "A entidad jurídica". Respecto a los jurados del certamen, tres nombres juzgarán las secciones Libre, Tercera y Segunda: Clara Ziegelbauer, Joan Enric Lluna y Nino Diaz. Y otros 5 expertos se ocuparán de las secciones Primera y Honor: Sergio Alapont, Paula Crider, Amparo Edo, Óscar Colomina y Josep Vicent.