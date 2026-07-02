Arranca la comisión VPP en Corts: la izquierda ve “tomadura de pelo” y PP y Vox prometen citar a Barcala en "su momento"

Archivo - Comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Les Corts ha iniciado este jueves las comparecencias con críticas de PSPV y Compromís al hecho de que no se haya citado ni al alcalde de Alicante, el ‘popular’ Luis Barcala, ni a otros cargos actuales del Ayuntamiento de Alicante relacionados con la polémica por las adjudicaciones del residencial Les Naus.

Por contra, PP y Vox han asegurado que citarán a comparecer a Barcala “cuando llegue su momento” y han defendido que el plan de trabajo que pactaron pretende establecer “una cronología de los hechos” y no “un desfile de altos cargos”.

Así lo han manifestado diputados de los cuatro grupos a preguntas de los periodistas antes del inicio de la comisión, en la que durante este jueves comparecen el exvicealcalde y exconcejal de Urbanismo Miguel Ángel Pavón; los exconcejales Natxo Bellido (Presidencia y Coordinación de Proyectos), Sofía Morales (Hacienda) y Antonio Gallego, y el jefe del departamento técnico de obras del Ayuntamiento y asesor responsable del contracto de alienación, Antonio Faura.

Para esta sesión estaba citado a comparecer el exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri, quien finalmente intervendrá en la comisión del 23 de julio, día en el que también están llamados el promotor de Les Naus, Francisco Ordiñana (11.00 horas), investigado en la causa judicial sobre las adjudicaciones de VPP; el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, tres adquirientes de viviendas y la arquitecta municipal Margarita García. Previamente habrá otra sesión el 8 de julio.

En este contexto, tanto PSPV como Compromís han denunciado que no comparezcan en las primeras sesiones actuales responsables del Ayuntamiento, así como que el plan de trabajo no contemple que pasen por la comisión ni el ‘expresident’ de la Generalitat Carlos Mazón, ni el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ni la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

El socialista José Díaz ha afirmado que “hoy arranca una comisión, pero no ninguna investigación”, al considerar que se ha diseñado “al revés” para que comparezcan quienes “no tenían ninguna competencia cuando se vendió el suelo, cuando se adjudicaban las viviendas, cuando se modificó la legislación que permitió el saqueo de la vivienda pública en Alicante”, con Barcala como “máximo responsable”.

Mª José Calabuig (Compromís) ha augurado que la comisión no servirá “para nada” y menos para “contribuir a que un presunto caso de corrupción como el que ha pasado vuelva a ocurrir”. “A este ritmo es muy probable que acabe la legislatura y el señor Barcala no venga a comparecer”, ha advertido, y ha acusado a PP y Vox de querer “desviar la atención” cuando los adjudicatarios de pisos de Les Naus “eran allegados de cargos del Partido Popular”.

Por su parte, el ‘popular’ Javier Gutiérrez ha sostenido que “la izquierda quiere mantener un relato” y su grupo busca “la verdad” en esta comisión, en la que según él se verá que “las bases de la promoción de Les Naus las estableció el tripartito de Alicante en el Ayuntamiento de Podemos, Compromís y PSOE” porque “ellos decidieron vender un solar a un promotor privado”. Sobre si comparecerá Barcala, ha afirmado: “No tengan el menor género de duda de que puede ser uno de los comparecientes y de que, cronológicamente, cuando llegue su momento se le llamará”.

Y el diputado de Vox Miguel Pascual ha coincidido en que se pretende “seguir la cronología” en esta comisión en base al plan de trabajo sobre “el antes, el durante y el después de la promoción de Les Naus”, por lo que ve “lógico” que las primeras comparecencias sean de esos “protagonistas”. Ha añadido además que Barcala forma parte del plan de trabajo y “se ha dicho que todos los que están tienen que venir”.