Arranca el derribo de los chiringuitos en La Malvarrosa: "Comienza el proceso de dignificación"

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de renovación de restaurantes y locales instalados en la playa de La Malvarrosa de València han comenzado este martes en el marco de un proceso de cambio reclamado hace años por los hosteleros: "Comienza el proceso de dignificación".

Así lo ha descrito la alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar, junto al presidente de la Asociación de Restaurantes de la Playa de la Malvarrosa, José Miralles, el primer derribo de los chiringuitos, El Bobo.

"Es un día histórico para la ciudad", ha continuado la primera edil, quien ha recordado que las estructuras de los chiringuitos son de aproximadamente los años 90 y "precisaban" de una renovación. Ha concretado que este año comenzarán el proceso seis restaurantes y, el próximo año, otros seis más. Un total de 12.

Se ha combinado de esta manera, según ha explicado, para no dejar las playas sin servicio. "Hoy comenzamos con El Bobo pero luego continuará La Alegría de la Huerta y todos los demás. Yo creo en una cuestión de dos años esto va a cambiar absolutamente y va a ofrecer una imagen totalmente distinta".

La alcaldesa ha recordado que se trataba de una reivindicación no solo de los hosteleros de la zona, sino de toda la ciudadanía: "Los vecinos y vecinas de València venían pidiendo que mejorásemos la imagen, que dignificásemos la zona de la fachada marítima desde hace mucho tiempo".

Los hosteleros, ha agregado en esta línea, "también llevaban muchos años pidiendo licencias para la renovación y, en los últimos dos años, el equipo de gobierno decidió hacer una modificación del Plan Especial y se solicitaron 12 licencias, ya aprobadas".

"La verdad es que estoy muy contenta de ver que los dos propietarios de El Bobo, los dos hermanos que están en esta playa desde que eran pequeños, pueden continuar en esta actividad. Ven cómo su sueño se cumple y esta estructura se convertirá en una de las estructuras más modernas, más sostenibles, más ligeras y con una cubierta inclinada que tendrá placas solares".

A su juicio, es "muy importante" que se comience a dignificar la playa de La Malvarrosa "de la mano de su hostelería" para "intentar que esto sea de mayor calidad y que tengamos un mayor servicio", ha subrayado.

Los nuevos modelos permitirán hacer uso de la primera planta de cada edificio como restaurante y habilitar terrazas cerradas o acristaladas. Asimismo se prevé elevar los edificios un total de 50 centímetros sobre la cota de suelo con el objetivo de prevenir el efecto de posibles inundaciones. La ocupación máxima edificada será de 229,3 metros cuadrados, con una terraza superior de 144 m2 cubiertos y cerrados con acristalamiento, y otros 85 m2 descubiertos.

RENOVACIÓN DEL PASEO

Por otro lado, Catalá, preguntada por la reivindicación también de hosteleros de invertir en renovar el paseo de la playa, ha dicho: "Por supuesto que todo esto va a ir acompañado de un proyecto de renovación del paseo. Lo que queremos es que esa parte también esté a la altura", ha dicho.

Interpelada, así mismo, por la situación de los vecinos de La Lonja de Pescadores, ha manifestado que desde el Ayuntamiento van a cuidarles: "Han sido familias que generación tras generación han mantenido esta estructura y, por tanto, estamos buscando jurídicamente la mejor solución, pero tienen que tener la confianza en que dentro de las posibilidades vamos a intentar cuidarlos al máximo posible".