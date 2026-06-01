Arranca el dispositivo de salvamento y socorrismo y de baño adaptado en las playas de València

Playa de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha activado este lunes el dispositivo de asistencia sanitaria, salvamento y socorrismo para la temporada estival 2026, un operativo que desplegará diariamente a más de cien profesionales especializados para garantizar la seguridad de las personas usuarias en las playas de la ciudad. También se ha puesto en marcha el dispositivo de baño adaptado.

El dispositivo sanitario estará operativo hasta el 15 de septiembre en las playas de La Malva-rosa, El Cabanyal, Pinedo, L'Arbre del Gos, El Saler, La Garrofera y Recatí-El Perellonet, mientras en la playa de La Devesa prestará servicio entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

Este operativo está integrado por socorristas acuáticos, patrones de embarcación, técnicos de emergencias sanitarias, personal médico y de enfermería, así como auxiliares especializados en baño adaptado. En total cuenta con una plantilla de 160 profesionales, detalla el consistorio.

Para reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, el servicio dispone diariamente de siete motos acuáticas, siete ambulancias (tres de soporte vital básico y cuatro de soporte vital avanzado), cuatro quads, tres vehículos todoterreno, tres vehículos de transporte de personal y una furgoneta de apoyo logístico. También cuenta con 15 postas de vigilancia distribuidas a lo largo de los más de 20 kilómetros de playas urbanas que se extienden desde La Malva-rosa hasta El Perellonet.

"València dispone de uno de los mejores servicios de asistencia sanitaria, salvamento y socorrismo de España. Detrás de este dispositivo hay profesionales altamente cualificados que trabajan cada día para proteger a vecinos y vecinas y visitantes y para que nuestras playas sigan siendo un referente de calidad, seguridad y excelencia", afirma la concejala de Playas, Mónica Gil.

PULSERAS IDENTIFICATIVAS

Entre los servicios preventivos que ofrece el dispositivo destaca la distribución gratuita de pulseras identificativas para menores, mayores y personas con alguna discapacidad. Estas pulseras, disponibles en todos los puestos de socorro de las playas de la ciudad, permiten incorporar un teléfono de contacto para facilitar una rápida localización de los familiares en caso de extravío.

Cada verano, especialmente en las playas de La Malva-rosa y El Cabanyal debido a su elevada afluencia, los equipos de socorrismo atienden numerosos casos de menores desorientados o perdidos. Gracias a este sistema preventivo y a los protocolos de búsqueda y localización activados por los socorristas, la mayoría de los reencuentros se producen en muy poco tiempo.

El servicio volverá a prestar asistencia al baño para personas con diferentes capacidades en los puntos accesibles de La Malva-rosa, El Cabanyal y Pinedo, del 1 de junio al 15 de septiembre, en horario de 11 a 19 horas. También se ofrecerá este servicio en El Saler y El Perellonet, mediante cita previa, durante julio y agosto.

Junto al componente asistencial y preventivo, la delegación de Playas mantiene su compromiso con la protección del entorno natural mediante la gestión responsable de residuos derivados de las labores de vigilancia, la incorporación de vehículos eléctricos en las playas del Perellonet y la Devesa, así como acciones de sensibilización ambiental dirigidas a los usuarios.

"Compatibilizar la protección de las personas con el cuidado de nuestro entorno natural es una obligación. Queremos unas playas seguras, limpias y bien conservadas para que sigan siendo uno de los grandes patrimonios de toda la ciudadanía", concluye la edil.