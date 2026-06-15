Arranca el Festival de Piano Iturbi con ocho conciertos y un ciclo de recitales

Katia y Marielle LabeÌque - DIVAL

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Piano Iturbi de la Diputació de València arranca este martes con una nueva edición que llevará al Palau de la Música de València ocho conciertos que reunirán a destacadas figuras del panorama pianístico internacional junto a intérpretes españoles de reconocido prestigio.

Así, Pierre-Laurent Aimard, Josep Colom, Josu de Solaun, Yulianna Avdeeva, Olivier Gardon, las hermanas Labèque, Martín García García y el Trío Z.E.N. protagonizan la programación de esta cuarta edición del festival, según ha explicado la corporación provincial en un comunicado.

El certamen volverá a rendir homenaje al legado del pianista valenciano José Iturbi combinando "excelencia artística, proyección internacional y compromiso con la difusión de la música clásica".

El diputado de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel, ha puesto en valor el encuentro musical, que cuenta con la dirección artística de Ana Guijarro: "El Festival de Piano Iturbi se ha consolidado como una referencia cultural para nuestra provincia y para todos los aficionados al piano, y este año regresa con una programación que vuelve a situar a València en el mapa internacional de la música gracias a la presencia de intérpretes de primer nivel y a una propuesta artística de gran calidad".

Así, la inauguración correrá a cargo del pianista francés Pierre-Laurent Aimard con un concierto excepcional dedicado al centenario del compositor húngaro György Kurtág. Su recital tendrá lugar este martes a las 19.30 horas.

El encuentro musical continuará con la actuación del Trío Z.E.N. el 17 de junio (19.30 h), agrupación integrada por la pianista Zee Zee, la violinista Esther Yoo y el violonchelista Narek Hakhnazaryan. El valenciano Josu de Solaun actuará el 18 de junio (19.30 h) con un programa de homenaje a José Iturbi, que incluirá el estreno de su obra 21 Tientos para piano.

El Festival continuará el 23 de junio a las 19.30 horas con el pianista francés Olivier Gardon, galardonado en prestigiosos concursos como el Marguerite Long y el Reina Elisabeth. Por su parte, el pianista consagrado Josep Colom actuará con el 2º concierto de Brahms el 26 de junio (19.30 h) junto a la Orquesta de València, bajo la dirección de Pablo Rus Broseta. El día 27 (19.00 h) será el turno de Yulianna Avdeeva (ganadora del Concurso Chopin), con un programa dedicado a Frédéric Chopin y Wladyslaw Szpilman; las hermanas Katia y Marielle Labèque celebrarán junto al público valenciano sus 55 años de trayectoria artística con un concierto el 28 de junio (19.00 h).

Cerrará el programa de conciertos Martín García García, ganador del tercer premio en el concurso internacional Chopin, quien el 30 de junio (19.30 h) propondrá un diálogo musical entre las obras de Chopin y Liszt. Las entradas son gratuitas y se pueden obtener en la web del Palau de la Música tres días antes de cada recital.

Además de la programación principal en el Palau de la Música, el Festival Iturbi volverá a extender su actividad a distintos municipios de la provincia mediante el Ciclo de Recitales, que llevará la música de piano a Chelva, Sollana, Ayora, Guadassuar y al Centre Cultural La Beneficència de València con actuaciones de finalistas del Concurso Internacional de Piano José Iturbi.

Así, Ruggiero Fiorella ofrecerá un recital en Chelva el 18 de septiembre (19:30 h en el Espacio Multiusos); el 19 de septiembre en el Centre Cultural La Beneficència de València (19.00 horas); y el 20 de septiembre en Sollana (Centre Cultural a las 19.00 h). Por su parte, Uladzislau Khandohi actuará en Ayora el 24 de septiembre (Auditorio Municipal Mencía de Mendoza a las 20.00 h); el 25 de septiembre en la Iglesia de Guadassuar (21.00 h); y el 26 de septiembre en el Centre Cultural La Beneficència de València (19.00 h).