Arranca la huelga indefinida de bomberos forestales a la espera de que el Ministerio autorice la modificación salarial

Sindicatos y Tragsa firman un acuerdo para que el Reglamento que regula sus nuevas funciones laborales sea asumido por la empresa

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana han iniciado este viernes una huelga indefinida, a la espera de que el Ministerio de Hacienda autorice la modificación salarial pactada con Tragsa, en base a las nuevas funciones y condiciones del servicio que se recogen en el Reglamento de Bomberos Forestales que fue aprobado el pasado 7 de septiembre por el Consell.

El paro ha arrancado con una movilización ante la sede de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), cuyo director general, José María Ángel, ha salido a recibirles y se ha mostrado esperanzado en que la próxima semana llegue la autorización por para del Ejecutivo central.

Según Ángel, "las cosas están muy bien encaradas" y dado que el Ministerio trasladó por escrito este verano que quedaba supeditado a la publicación del Reglamento de Bomberos Forestales en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) --cosa que se produjo el 11 de septiembre--, "no hay ninguna excusa que impida el reconocimiento y la autorización por la dirección general de presupuestos del Gobierno de España".

Desde, los sindicatos, el delegado del Sindicato de Policía y Bomberos (SPPLB), Toni Aroca, ha lamentado que a pesar de que ya se ha cumplido con todos los "condicionantes legales" que exigía el departamento de Maria Jesús Montero, --como son la aprobación del Reglamento y su publicación en el DOGV--, "la ministra no se ha pronunciado" y "a sabiendas de que hoy se convocaba la huelga" no ha dado su autorización para el cobro de la modificación salarial, que contempla un aumento de las retribuciones del 30% por nuevas funciones.

"Estamos abocados a esta huelga que empezamos hoy y que hasta que la ministra dé la autorización y cobremos el dinero pactado desde el 16 de febrero vamos a seguir con movilizaciones y con la huelga indefinida. No vamos a parar", ha avisado.

En todo caso, Aroca espera que la próxima semana llegue la autorización. De no ser así, el próximo 19 de septiembre habrá una nueva concentración ante la Delegación del Gobierno "para exigirle al delegado que actúe en consecuencia", ha avanzado.

En la misma línea, el portavoz de CCOO, Antonio Criado, ha lamentado que el Ministerio dé "la callada por respuesta" pese a cumplir con "todo lo que se nos ha dicho" para cobrar la modificación salarial en base a las nuevas funciones y para el cumplimiento de segunda actividad para bomberos forestales mayores de 60 años, que ahora "tienen que estar en primera línea de fuego", ha remarcado.

"No entendemos que una vez cumplidos todos los trámites sea la propia ministra la que no cumpla con el convenio". En este sentido, ha criticado que "lo primero que ha hecho es tumbar un acuerdo de una gente que está en precario y como no lo cumpla, vamos a seguir en precario el resto de nuestra vida porque ya se encargaron en 2012 de crear la Ley de Estabilidad Presupuestaria que nos condena siempre a la precariedad".

También el portavoz de Intersindical, Juan Carlos Argüelles, ha denunciado las "pésimas" condiciones laborales y económicas "de pobreza" en las que trabajan los bomberos forestales y ha exigido que el Gobierno "cumpla" los acuerdos para poder paralizar la huelga y "seguir haciendo nuestro trabajo, que es lo que nos gusta", ha aseverado.

Durante la concentración, que ha arrancado a las 10.00 horas ante la sede de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), los bomberos han hecho sonar silbatos y han golpeado el suelo con batefuegos tras pancartas reivindicativas: 'Por un empleo digno y estable' o 'Bomberos forestales. Contratados por la Administración sin empresas intermediarias. Segunda actividad. No más compañeros en la calle. Aumento salarial. Mil €uristas jugándonos la vida. Tercer turno. Trabajo estable sin temporalidad'.

"ACUERDO UNÁNIME"

El director de la AVSRE, José María Ángel, ha salido a hablar con ellos confiado en que la próxima semana llegarán buenas noticias por parte del Ministerio. Posteriormente, ante los medios de comunicación ha destacado que la Generalitat que "ha recogido la precariedad de estos trabajadores" y en "un proceso de diálogo fluido" que derivó en la aprobación de "un Reglamento que dice qué son los bomberos forestales, qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Es darle naturaleza a los bomberos forestales", ha subrayado.

Tras su publicación en el DOGV, el siguiente paso se dio en la noche de este jueves con la firma de un "acuerdo unánime por parte de todas las centrales sindicales con la empresa Tragsa -del Estado-, con la conciliación del Gobierno valenciano, para que ese Reglamento sea asumido en las nuevas condiciones laborales en los convenios que regulan las relaciones bomberos forestales con la empresa pública Tragsa".

Ahora "el siguiente paso es que el Ministerio de Hacienda autorice no un aumento salarial del 30% sino en las nuevas funciones que van a tener estos trabajadores, un aumento del 30%. No es un aumento salarial por hacer lo mismo que hacían", ha querido dejar claro.

A su juicio, "hay una obligación de todas las administraciones que es atender a todos sus trabajadores y en este caso "lo único que quieren es tener dignidad en su trabajo, reconocimiento salarial y que (el Gobierno valenciano) medie ante el Gobierno de España, que es lo que está haciendo nuestro gobierno para que este reconocimiento quede explicito en su autorización", ha garantizado.

En todo caso, Ángel cree que "las cosas están muy bien encaradas". "Somos conscientes de que es un Gobierno sensible que han estado siguiendo de cerca el procedimiento y por tanto la resolución final es próxima para la semana que viene, yo estoy confiante en que esto se pueda producir", ha concluido.