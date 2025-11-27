Arranca la investidura de Pérez Llorca: "Mi propósito no es otro que continuar con el cambio que empezó en 2023"

Pérez Llorca, en su escaño al inicio de la investidura para sustituir a Carlos Mazón en la sesión de Les Corts Valencianes de 27 de noviembre de 2025 - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como ‘president’ de la Generalitat, ha comenzado a las 11.05 horas de este jueves en Les Corts Valencianes, donde se vive una intensa jornada a la espera de que Vox concrete si da o no su apoyo al 'popular'.

En sus primeras palabras ante el hemiciclo, que ha realizado en valenciano, el candidato ha defendido que "es importante que los valencianos conozcan el propósito, los principios y valores que inspiran" su candidatura, que ha subrayado que es "para todos los valencianos". "Mi propósito no es otro que continuar con el cambio que empezó en 2023, un cambio que ha permitido poner en marcha un proyecto político que ha de continuar mirando al futuro", ha aseverado.

Pérez Llorca ha asegurado que su candidatura se base en "humildad, trabajo, serenidad y convicción de que la Comunitat Valenciana merece toda la estabilidad que podamos darle". Para ello ha pedido el apoyo de Les Corts, "porque en democracia parlamentaria no se puede gobernar de espaldas al parlamento".

Y ha recalcado: "Vengo sin ningún acuerdo cerrado con ninguna formación política, pero con la determinación de acabar esta sesión con un pacto que asegure la gobernabilidad de las instituciones y la estabilidad de la legislatura sobre una mayoría parlamentaria real que ha funcionado".

El discurso de Pérez Llorca, que no tiene límite de tiempo en su intervención inicial, está rodeado de una gran expectación porque el PP necesita el apoyo de Vox para investir a su candidato, dado que no cuenta con mayoría absoluta, y los de Santiago Abascal todavía no han explicitado cuál será su voto.

Por el momento, Vox ha evitado confirmar su apoyo a Pérez Llorca, alegando que quiere ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que asume con los ciudadanos en su discurso. Los de Abascal ya habían avisado que apurarían hasta el último momento el sentido de su voto para asegurarse de que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la dana.

Pérez Llorca, actual secretario general del PPCV y alcalde de Finestrat (Alicante), ha llegado a Les Corts antes de las diez de la mañana y ha manifestado ante una nube de periodistas: “Lo van a ver ustedes en el hemiciclo, voy a proponer mis ideas y el que quiera que las apoye. Yo creo que ahora lo que necesitamos en la comunidad es muchísima estabilidad y eso voy a buscar. Esa es la misión que me piden, buscar estabilidad”.

Se prevé que asista durante este jueves a Les Corts el todavía ‘president’ en funciones y diputado del PP, Carlos Mazón, según confirmó la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, aunque no concretó cuándo llegaría o si solo estaría presente en la votación. Por el momento, Mazón todavía no se ha desplazado a la cámara autonómica. Fuentes de Presidencia de la Generalitat en funciones informan que acudirá durante esta tarde.

Por su parte, desde la dirección nacional del PP confirmaron que no asistiría ninguno de sus representantes, algo que enmarcaron en la normalidad porque tampoco lo han hecho en otras investiduras de presidentes autonómicos. Además, explicaron que conocen y aprueban el “sentido” del discurso de Pérez Llorca, al igual que han estado al tanto de las negociaciones entre PPCV y Vox, y consideran que si sale investido arrancará una "etapa nueva" en la Comunitat.

Y desde Vox no han confirmado si algún representante de su dirección estatal asiste a este debate, a pesar de que su vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, fue el designado por los de Abascal para negociar con el PP el relevo de Mazón. Además, el grupo de Vox en Les Corts ha rechazado hacer valoraciones sobre el debate hasta que finalice la votación.

Otros representantes políticos que han asistido al inicio del debate son los miembros del Consell en funciones, salvo Mazón; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant; el presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, o la alcaldesa de València, Mª José Catalá, también diputada del PP en Les Corts.

Fuera de Les Corts se ha celebrado una protesta de rechazo al debate de investidura de Pérez Llorca, convocada por las más de 200 entidades sociales que cada mes se manifiestan en rechazo a la gestión de la dana por parte del Consell de Mazón. Los asistentes han portado un muñeco del candidato con las manos manchadas de sangre, al igual que otras figuras que han realizado de Mazón o Camarero.

DEBATE

El debate se prolongará durante toda la jornada. Tras el discurso inicial del candidato tomarán la palabra los síndics de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación --José Muñoz (PSPV), Joan Baldoví (Compromís) y José Mª Llanos (Vox)--, mientras Nando Pastor (PP) lo hará en último lugar, por un tiempo de 30 minutos cada uno. Pérez Llorca podrá contestar conjunta o separadamente durante un tiempo máximo de media hora.

Posteriormente, todos tendrán derecho a un turno de réplica por un tiempo de diez minutos cada uno. Finalizado el debate, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), anunciará la hora de la votación y suspenderá la sesión hasta entonces.

La votación, de acuerdo al reglamento de la cámara, se realizará por el procedimiento de votación pública por llamamiento, con lo que no hay posibilidad de voto telemático.

Tras la votación, si el candidato obtiene la mayoría absoluta de la cámara (50 votos), resultará elegido 'president'. El PP cuenta con 40 diputados y Vox con 13. De lo contrario se procederá, 48 horas después --es decir, el próximo sábado 29--, a una nueva votación en la que será suficiente la mayoría simple.