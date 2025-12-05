El artista Francisco Rubio presenta su innovadora producción y su pasión por el arte

El artista Francisco Rubio presenta 'Alamar' - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bajo el título 'Alamar', la Diputación de Alicante ha presentado este viernes el trabajo más reciente del artista ilicitano Francisco Rubio que se podrá visitar en el Palacio Provincial hasta el próximo 11 de enero, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado la exposición que consta de 25 obras y ha destacado que "la institución provincial mantiene firme su apoyo a la cultura y la creatividad y es un placer plantear esta propuesta, en la que Francisco Rubio presenta el resultado de su pasión por el arte y pone a nuestro alcance su innovadora producción".

Durante el acto, el artista ha explicado que su trabajo "nace de la libertad, forzando ese espacio donde las reglas pierden arraigo y las ideas toman impulso, propiciando que el proceso de creación se convierta en objeto de arte".

Rubio, que cuenta con una dilatada trayectoria artística, muestra en esta exposición los resultados de la exploración de nuevas técnicas, entre las que se incluye la durabilidad de sus pinturas, que pueden resistir, incluso, el agua del mar. "Intento que cada obra tenga una conexión y sobre todo que sea una invitación a sentir", ha añadido.

Con ese propósito, el autor ha planteado esta selección de piezas en las que la belleza se trasmite en cada uno de los trazos. Unas pinceladas completas e incompletas, simétricas y asimétricas, amplias, definidas. Una estética muy cuidada, elegante y cautivadora.

En palabras del propio autor, "la utilización, entre otros materiales de excedentes como medio principal transforma lo que podría ser un desecho industrial en una declaración artística potente que también aporta cualidades materiales únicas a la obra".