Artistas, influencers y dj pasean por la alfombra roja de LOS40 Music Awards en el Roig Arena de València

El locutor Tony Aguilar durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en València. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estrellas del panorama musical, influencers, locutores y dj desfilan ya por la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se celebra este viernes en el Roig Arena de València, con reclamos tan atractivos como la presentación por primera vez en directo de 'LUX', el cuarto disco de Rosalía, o la presencia de Ed Sheeran.

Desde las 16.05 horas, las y los invitados están pasando por el 'photocall' previo a la ceremonia, que arrancará sobre las 20.30 horas en el nuevo recinto multiusos de la capital del Turia. En los alrededores del arena valenciano se han congregado fans para ver a sus ídolos.

Entre los primeros en posar ante los medios figuran los podcasters La Pija y la Quinqui, influencers como Carla Flila, los presentadores del 'preshow' Aitana Jerez, Cris Regatero y David Álvarez, junto a otros compañeros de la emisora como Tony Aguilar o Ramsés López, y artistas como Bombai y Álvaro Mayo.

BOMBAI, SATISFECHOS POR "ESTAR EN CASA":

Los integrantes del grupo valenciano Bombai se han mostrado especialmente satisfechos por formar parte de la lista de nominados y por "estar en casa". "Es una cita muy importante, vamos a disfrutarlo", han exclamado.

Un año después de la trágica dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia, Bombai ha publicado 'Llamas', un tema dedicado "a nuestra tierra y que usa como argumento un momento difícil donde dos personas se enamoraron". "La canción está calando en la gente con ese mensaje de superación. Nuestra identidad valenciana es resurgir", han explicado.

Durante la velada se sucederán las actuaciones, a cargo de Ed Sheeran, Aitana, Dani Fernández, Nil Moliner, Dani Martín, Pablo Alborán, Danny Ocean o Emilia, entre otros.

Además, Rosalía, una de las más influyentes del planeta, ha escogido esta cita para presentar por primera vez en directo 'LUX', su nuevo trabajo, con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión.

La velada estará conducida por Dani Moreno 'El Gallo' y la valenciana Cristina Boscá, presentadores del programa 'Anda Ya' y de la gala. También se cuenta con el valenciano Óscar Martinez, una de las principales caras de LOS40 y que ejercerá como dj.

Boscá aseguraba esta semana a Europa Press que estos premios, que cumplen su vigésima edición, van a ser "una ventana al mundo". "El mundo entero estará pendiente de València", afirmaba.