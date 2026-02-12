Artistas de otras ediciones del Benidorm Fest recuerdan su paso por el certamen: "No hay lugares para cantar como este"

Archivo - Mary Bas (i) y Mark Dasousa (d), del dúo Nebulossa, que participó en Eurovisión 2024 con el tema 'Zorra' tras ganar el Benidorm Fest - Joaquín P. Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Artistas de ediciones anteriores del Benidorm Fest, como Marta Sango, Sharonne, Agoney, Almácor, Jorge González, Sofía Coll, Dellacruz, Angie Fernández, Mawot, Mel Ömana, Kuve, Daniela Blasco, Kingdom y Nebulossa, han rememorado su paso por el certamen y han destacado que están "contentos" de volver al festival, que el sábado elegirá al ganador del concurso y que este año no viajará a Eurovisión, tras la retirada de Radiotelevisión Española (RTVE) en señal de protesta por la presencia de Israel.

Durante una rueda de prensa en el Centro Cultural de Benidorm (Alicante), bajo el lema de Benidorm Fest Classics, los artistas se han mostrado ilusionados por regresar a la ciudad y al evento, al tiempo que han recordado las canciones que interpretaron.

Para Agoney, participante en la edición de 2023, "no hay lugares para cantar como este". El artista ha resaltado la calidad de sonido, de imagen y escenográfica al señalar que "es increíble" y "brutal". Además, ha anunciado que regresa a España con la segunda parte de su gira.

Otra integrante del año 2023, Sharonne, ha señalado que se llevó "una familia divina" y "una experiencia de vida", al tiempo que ha aseverado que participar en este festival te da "una posibilidad de estar en un punto visible para mucho público".

Por su parte, Almácor, participante de la edición de 2024, ha apuntado que el certamen supuso "un cambio y un punto de inflexión" en su carrera y ha recordado el momento en el que estuvo junto a los jugadores de la Selección Española de Fútbol en la celebración de la Eurocopa, ya que su tema 'Brillos platino' fue la canción oficial de RTVE en este torneo internacional.

En la tercera edición del Benidorm Fest también participó Jorge González, quien se ha mostrado "feliz de volver" y "agradecido por la oportunidad". "Empecé a creer mucho más en que se puede conseguir", ha agregado.

De otro lado, Sofía Coll, quien también estuvo en 2024, ha destacado que volver a Benidorm es "muy mágico y muy bonito". Además, ha adelantado que se encuentra en proceso de preparación de un disco para este año.

La cantante y actriz Angie Fernández también ha asistido a esta cita y durante la rueda de prensa ha recalcado que su participación en el certamen le supuso "un subidón", ya que estaba en "un momento malo".

El artista Mawot, que concursó el pasado año, ha resaltado que ir al festival le sanó "muchísimo" a nivel personal, mientras Mel Ömana, también de la edición de 2025, ha animado a sus compañeros a "crear más comunidad y hacer temas juntos".

Otra cantante que va a sacar disco este año es Kuve, participante de la pasada edición, quien ha agradecido "todo lo que ha pasado desde ese momento". Asimismo, Daniela Blasco, autora de 'Uh nana', ha dicho que el Benidorm Fest 2025 también le supuso "un punto de inflexión", tanto a nivel profesional como personal.

Finalmente, el dúo Nebulossa, que representó a España en Eurovisión 2024 con el tema 'Zorra', ha recordado que este miércoles se realizó una 'listening party' con cuatro canciones. También ha asegurado que "un festival como este da visibilidad".

EVOLUCIÓN Y CONSEJOS

Al ser preguntados por la evolución del festival y los consejos que darían a los nuevos participantes, Marta Sango ha afirmado que "siempre ha sido una maravilla trabajar en este plató" y ha recomendado a los artistas que asistan al Benidorm Fest que "no" se sientan "pesados" si tienen que pedir algo al equipo de técnicos de sonido.

Al mismo tiempo, Almácor ha instado a los concursantes a disfrutar "de los compañeros" pese a la competitividad propia del certamen, para hacerlo así "de la experiencia".

Respecto a los nervios propios de un festival como el Benidorm Fest, Kuve ha señalado que estos "no llevan a ningún lado" y ha enfatizado que "uno tiene que lanzarse y hacer lo que siente".

LA SEGUNDA SEMIFINAL, ESTE JUEVES

Este jueves se celebra la segunda semifinal del Benidorm Fest, a las 22.45 horas, con la participación de Asha, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, Mayo y Miranda! & bailamamá.

Los seleccionados se unirán a los otros artistas que lograron, en la primera semifinal, clasificarse para la final del próximo sábado: Izan Llunas, Kenneth, Mikel Herzog Jr., Kitai, María León y Julia Medina y Tony Grox y Lucycalys.