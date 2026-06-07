El arzobispo, en la misa del Corpus: "Los cristianos debemos ser creadores de unidad, no sembradores de discordia"

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, en la Solemnidad del Corpus Christi - V. GUTIÉRREZ/DELEGACIÓN MEDIOS ARZOBISPADO

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha realizado un llamamiento a la "reconciliación" y contra la polarización este domingo durante la Misa Pontifical del día grande del Corpus Christi, en la Catedral de València.

"Los cristianos debemos ser creadores de unidad, no sembradores de discordia, ha subrayado, durante la Solemnidad del Corpus Christi en su 700 Aniversario en València, según ha explicado la diócesis en un comunicado.

Benavent ha señalado que "nadie puede pensar que Jesucristo es más suyo que de su hermano, por eso necesitamos la eucaristía, porque una Iglesia sin eucaristía acaba disgregándose".

En esa línea, ha añadido que, si la eucaristía hace de la Iglesia un signo de unidad, los cristianos debemos ser creadores de unidad, no sembradores de discordia, instrumentos de reconciliación, no causa de división, testimonio de unidad desde el respeto a la diversidad".

"Precisamente ayer, el Papa León XIV en Madrid nos advirtió y nos recordó que la tentación de ganar popularidad, reviviendo el juego de las polarizaciones, parece que está creciendo en lugar de disminuir. Que la Iglesia Católica y todos los cristianos trabajemos buscando la reconciliación y la paz, a abandonar narrativas que dividan y polaricen la realidad social y a ponernos al servicio de la paz y de la reconciliación.

DAR ESPERANZA A LOS MÁS NECESITADOS

El Arzobispo de Valencia se ha referido a la necesidad de ser sembradores de esperanza en el corazón de las personas que no tienen motivo para la esperanza, especialmente los más necesitados.

Por ello ha hecho referencia a la labor de Cáritas Diocesana, especialmente en los más de 4.000 voluntarios en las 420 sedes de Cáritas que ayudaron el año pasado a más de 73.000 personas, en un año que fue especialmente difícil por los efectos de la DANA, al que Cáritas destinó más de 30 millones de euros para ayudar a muchas de las víctimas en sus necesidades.

"Que este testimonio nos ayude a continuar sembrando esperanza a todos los necesitados sin ninguna distinción. Que los cristianos que caminamos con el Señor sigamos en nuestra vida testimonios de este amor", ha añadido.

"LA COMUNIÓN LA CREA EL SEÑOR, NO LAS IDEAS"

El Arzobispo ha afirmado que "una persona aislada es una persona triste". "Somos para los demás y necesitamos de ellos. Necesitamos amar y ser amados, pero sabemos lo difícil que es. Nuestros intereses, ambiciones y egoísmos rompen muchas veces la comunión. La misión de la Iglesia es llegar a que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los que habitan en un mismo mundo", ha agregado.

"Esta es nuestra misión, que todos los que habitamos en este mundo estemos congregados en una familia por una misma fe y un mismo amor. Y no podemos realizar esta misión si no vivimos en comunión entre los que formamos la Iglesia. Pero esta comunión la crea el Señor, no las ideas, no los proyectos nuestros", ha expuesto.

CORPUS CHRISTI

El arzobispo de Valencia ha resaltado que "la solemnidad del Corpus Christi es una fiesta en la que los cristianos confesamos nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En la que proclamamos que en el caminar de la historia y en nuestro propio camino de la vida cristiana no estamos solos, sino que vamos acompañados por Cristo".

Benavent ha afirmado que "necesitamos de la Eucaristía no porque pensemos que somos perfectos, sino porque sabemos que cada día podemos ser mejores cristianos y necesitamos de este alimento para serlo. Necesitamos de la Eucaristía porque queremos ser cada día más coherentes con nuestra fe. La Iglesia necesita de la Eucaristía y también la humanidad para poder ser una familia de hermanos".

El Arzobispo ha agradecido la presencia de los obispos auxiliares, Fernando Ramón y obispos eméritos, al cabildo de la Catedral y a las autoridades como la alcaldesa y miembros del Ayuntamiento, de la Generalitat, autoridades civiles, militares, judiciales y académicas, y al presidente de la Asociación de Amics del Corpus.