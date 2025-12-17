La asamblea de presidentes tumba el programa de festejos de las Fallas 2026 por mantener lectivo el 16 de marzo

Archivo - Falleras durante la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de presidentes de falla ha tumbado el programa de festejos de las fiestas josefinas de València de 2026 por recoger como lectivo el día 16 de marzo, de acuerdo con la relación de días festivos que el Consejo Escolar Municipal propuso a la Conselleria de Educación. La propuesta ha sido rechazada con 36 votos en contra frente a 26 a favor y 17 abstenciones.

En concreto, el consejo aprobó en una reunión el 7 de julio que los días festivos escolares del curso 2025-2026 a proponer a la Conselleria serían el 10 de octubre de 2025 y los días 17 y 18 de marzo de 2026, según la propuesta planteada por el sindicato STEPV. Por el contrario, el Ayuntamiento apostó establecer como festivos el lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de marzo, igual que la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval), pero este planteamiento recabó menos votos a favor y no salió adelante.

La propuesta del STEPV fue la aprobada por la mayoría de miembros presentes del Consejo Escolar Municipal (STEPV, FECCOOPV, FAMPA, Federación AAVV y las personas representantes del profesorado, de las direcciones de los centros públicos y de los centros privados).

Durante la asamblea de presidentes de falla, celebrada este martes por la noche, numerosas comisiones han expresado sus quejas por el hecho de que el lunes 16 de marzo sea lectivo y no festivo local. Se da la circunstancia de que ese día tiene lugar la recogida de premios de las fallas infantiles en la plaza del Ayuntamiento.

En concreto, la falla Plaça del Poble-Sant Roc ha pedido al Ayuntamiento que "haga entender" al Consejo Escolar que los niños y niñas de la ciudad celebran las Fallas del 14 al 19 de marzo y ha planteado convocar una reunión para proponer "una solución".

"TODOS LOS INCONVENIENTES"

Por su parte, el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha indicado que el consistorio ya advirtió de "todos los inconvenientes" que podría conllevar no declarar el 16 de marzo como festivo y su repercusión en ámbitos como la movilidad, pero ha esgrimido que el Consejo Escolar "no depende del Ayuntamiento".

El edil ha asegurado que desde el consistorio se planteó modificar el calendario escolar para declarar como festivo este día, pero ha alegado que los sindicatos y las AMPA se negaron, por lo que se quedaron "a solas". Dicho esto, ha confiado en que esta situación sirva para que en los próximos años no vuelva a ocurrir.

En esta línea, la falla Pianista Martínez Carrasco-Eslida ha planteado la posibilidad de que el 22 de enero (San Vicente Mártir) no fuera festivo y sí el 16 de marzo, pero el concejal ha esgrimido la imposibilidad de mover la fiesta del patrón de la ciudad.

LAS COMISIONES VEN "INVIABLE" QUE SEA LECTIVO

De su lado, la Agrupación de Rascanya ha informado de que ha solicitado una reunión a la Generalitat y ha subrayado la necesidad de revertir esta medida para conseguir que el 16 de marzo sea declarado festivo escolar en toda la ciudad "tal y como corresponde al peso cultural y social de estas fechas", puesto que resulta "inviable" que sea lectivo. Ballester ha compartido la indignación, pero ha advertido de que el hecho de no aprobar el programa de festejos supone "tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado".

Mientras, la falla Ecuador-Alcalde Gurrea ha señalado que la "única forma" de asistir a la recogida de premios infantiles el 16 de marzo es que los niños y niñas de las comisiones falleras no acudan a clase ese día. Y la falla Cedro-Explorador Andrés ha urgido a convocar una reunión para plantear alternativas. Al respecto, el concejal de Fallas ha avisado de que el programa de festejos arranca el 11 de enero y ha recalcado que tanto los sindicatos como las AMPA están "cerrados a cambios".

Además, la falla Santa Genoveva Torres-Arquitecto Tolsá-Alfahuir ha considerado que este es un tema "suficientemente importante" como para que la asamblea de presidentes tome alguna decisión y ha subrayado que la responsabilidad de estos es "dar voz" a los 25.000 falleros y falleras infantiles, que "no tienen voz" en este foro, y ha reprochado a los representantes del consejo escolar que no hayan "mostrado interés" por la fiesta de las Fallas. "No se puede dejar pasar", ha sostenido el presidente de la comisión.

En este sentido, la falla Arzobispo Olaechea-San Marcelino ha confiado en que se solucione esta situación, pero ha lamentado la "sensación" de que existe una "separación" entre la directiva de la JCF y la asamblea de presidentes. Dicho esto, ha cargado contra el Consejo Escolar, al que ha acusado de "despreciar" a la fiesta, y ha llamado a "decidir" en sus decisiones, puesto que "para decidir lo que pasa en las Fallas sí se implican a otros colectivos". "Ya está bien de que no se nos tenga en cuenta", ha exclamado.

"PLAN B"

Finalmente, la falla avenida Pianista Martínez Carrasco-Eslida ha lamentado que desde "hace tiempo" no se pueda "luchar contra" el Consejo Escolar, al tiempo que ha preguntado a la Junta Central Fallera por qué no se ha previsto "un plan B". Y ha argumentado que no aprobar el programa de festejos da motivos para "presionar".

Sobre esta cuestión, Santiago Ballester ha advertido de que este "plan B" tiene que "tocar muchas cosas", ya que implica a departamentos como Movilidad, Policía Local o Dominio Público, entre otros. De cualquier modo, ha abierto la puerta a cambiar el horario de la recogida de premios de las fallas infantiles el día 16 de marzo y se ha mostrado convencido de que al final "todo saldrá".