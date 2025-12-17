Ballester tras caer el programa fallero en València por 16 de marzo lectivo: "Vamos a barajar todas las posibilidades"

Archivo - El concejal de Fallas en el Ayuntamiento de València y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, en una imagen de archivo. - JOSE JORDAN - Archivo

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fallas en el Ayuntamiento de València y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha señalado este miércoles, después de que la asamblea de presidentes de falla tumbara este martes el programa de festejos de las fiestas josefinas de la capital valenciana para 2026 por recoger como lectivo el día 16 de marzo, que se van a "barajar todas las posibilidades y todas las alternativas".

Asimismo, ha indicado que se va a trabajar para "ver cómo se puede combinar que los niños puedan el día 16 --de marzo-- atender su recogida de premios", un acto de la semana fallera que siempre se realiza esa jornada tras determinar los jurados los premios que otorgan a las fallas de cada comisión.

En todo caso, Ballester ha remarcado que por el momento lo que está "claro" es que no se ha aprobado el programa de festejos de 2026. "Intentaremos y vamos a ver si podemos dar solución, pero de momento no hay programa de festejos aprobado", ha apuntado el edil preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido sobre los castillos de fuegos artificiales que se dispararán en València en Nochevieja.

"El mandato de la asamblea --de presidentes de falla-- quedó anoche bien claro: que no se aprueba lo que es el programa de festejos", ha afirmado el titular de Fallas, que ha agregado que ese es un "mandato" que su equipo, "por supuesto", va "a cumplir". Tras ello, ha aseverado que se intentará "dar solución".

Preguntado por las posibles soluciones y por las alternativas que se plantea, como la anunciada este miércoles por Compromís para declarar festivo local el 18 de marzo y evitar las clases el día 16, Santiago Ballester (PP), ha insistido: "Estamos barajando todas las posibilidades y alternativas".

En esta línea, ha añadido que en cuanto se sepa algo se comunicará "al pleno de la Junta Central Fallera primero" y "luego a la asamblea de presidentes convocando una extraordinaria para ver si se puede desatascar este tema". "Pero, en estos momentos, no existe el programa de festejos aprobado, con lo que ello implica", ha apostillado el concejal.

Preguntado por si se plantea la convocatoria de un Consejo Escolar para abordar de nuevo una decisión sobre el 16 de marzo, el presidente de la JCF ha reiterado que "se están estudiando todas las posibilidades". "Estamos barajando y vamos a barajar todas las posibilidades", ha expuesto.

Tras ello, Santiago Ballester ha manifestado que este martes ya recalcó "mucho en la asamblea de presidentes" que tiene que quedar "claro" que "por parte de este ayuntamiento, los días que se solicitaron como festivos eran el 16, 17 y 18 de marzo" y que fue "el Consejo --Escolar--, de una manera democrática, el que tomó otra decisión". "Y esa es la que hace que el día 16 sea lectivo", ha precisado.

El edil ha seguido diciendo que se va a "trabajar para ver cómo se puede combinar que los niños puedan el día 16 atender su recogida de premios" aunque sabiendo que "hoy por hoy, en estos momentos, no está aprobado el programa de festejos mediante un mandato que me ha encomendado la asamblea de presidentes".