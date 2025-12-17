Compromís propone declarar festivo local en València el 18 de marzo y evitar las clases el día 16, ya en Fallas

Archivo - Imagen de archivo de la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados durante las Fallas 2025 en València. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha anunciado este miércoles una propuesta para declarar en la capital valenciana festivo local el próximo 18 de marzo, dentro de la celebración de las Fallas, con el fin de evitar las clases el 16 de marzo, jornada ya del calendario fallero y declarada lectiva en esta ciudad.

El edil de Compromís Pere Fuset presentará en el próximo pleno del consistorio, el ordinario de diciembre convocado para el lunes, una moción urgente a través de la cual planteará esa iniciativa que busca "declarar festivo local el 18 de marzo y evitar así la jornada escolar del 16 de marzo recuperándola como día no lectivo".

Fuset ha señalado que la consideración de no lectiva de la jornada del 16 de marzo es una opción que ha sido "descartada en varias ocasiones por el gobierno --municipal-- de María José Catalá (PP). Asimismo, ha destacado que esa posibilidad "también fue reclamada por el mismo Consejo Escolar Municipal sin obtener ninguna respuesta por parte del gobierno local".

Compromís ha resaltado que anuncia su moción después de que la asamblea de presidentes y presidentas de falla la Junta Central Fallera (JCF) de València bloqueara, en su reunión de este martes y "por primera vez en la historia", el programa oficial de festejos de las Fallas 2026 "como protesta por la inédita jornada escolar del 16 de marzo provocada por la falta absoluta de diálogo del gobierno de Catalá".

Fuset ha manifestado también que su propuesta se plantea además, tras haber rechazado el PP y Vox --integrantes del ejecutivo local-- y "con el propio concejal --de Fallas-- y presidente de la JCF, Santiago Ballester (PP), al frente-- cambiar a no lectivo el 16 de marzo en la Comisión de Cultura celebrada este martes en el consistorio al no aceptar "todas las soluciones planteadas por la oposición --formada por Compromís y PSPV-- para evitar las clases escolares en Fallas".

"Ni quieren asumir propuestas razonables por puro sectarismo político, ni son capaces de ofrecer alternativas, tal como los hemos reclamado. Han creado un problema donde no había por no querer dialogar", han criticado desde Compromís.

Esta coalición ha destacado que "solo este año ya ha propuesto hasta tres veces una solución clara y viable: aplicar el acuerdo logrado por el --anterior-- gobierno progresista --de la ciudad de València-- con el Arzobispado para celebrar San Vicente Mártir en domingo, tal como ya se hace con el Corpus o la Mare de Déu dels Desemparats".

El grupo municipal ha apuntado que "disponer de uno de los dos festivos locales el 18 de marzo mejoraría la situación de todas las personas trabajadoras, sean o no falleras, y permitiría recuperar el 16 de marzo como día no lectivo, tal como ha sido siempre".

"Con el 18 de marzo como festivo local, además de evitar las clases del día 16, se facilita la conciliación de miles de trabajadores y trabajadoras que tienen muy complicado trabajar en una ciudad completamente volcada en la fiesta. Además, en sectores como la hostelería, supondría que las personas que tienen que trabajar puedan cobrar la jornada como festivo", han añadido Fuset.

"FALTA ABSOLUTA DE DIÁLOGO"

Los representantes de Compromís ha señalado "como responsables de esta crisis inédita, que ahora también ha paralizado el programa fallero, la falta absoluta de diálogo de la alcaldesa María José Catalá y del concejal Santiago Ballester, que por no querer escuchar las demandas de la comunidad educativa han generado un conflicto innecesario con las clases del 16 de marzo igual que han hecho con vecindario y comercio avanzando las carpas --falleras-- al 4 de marzo".

Pere Fuset ha asegurado que la moción que presentará en el pleno busca "el bien común del colectivo fallero, de la comunidad educativa y del conjunto de la ciudad, porque trabajar en Fallas es muy complicado para mucha gente". "Ganar un día no laborable durante las fiestas ayuda la gente a vivirlas, a convivir, a sobrevivirlas o, incluso, a escapar, según su voluntad o necesidad", ha aseverado.

"Catalá tendrá que aceptar el lunes la urgencia de la moción para asumir las soluciones que planteamos desde Compromís o, si es que tienen, para consensuar otros. Lo que no puede continuar es una negativa al diálogo que está perjudicando a toda una ciudad", ha remarcado Fuset.