Ascer y sindicatos alcanzan un preacuerdo en el convenio del azulejo con una subida salarial del 8% en tres años

CASTELLÓ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patronal azulejera Ascer ha alcanzado con CCOO y UGT un preacuerdo para suscribir el IX convenio autonómico para la industria de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos de la Comunitat Valenciana.

Entre los términos del preacuerdo figura una vigencia de tres años (2026-2028) con incrementos salariales del 3% en 2026, del 3% en 2027 y del 2% en 2028, lo que supone un aumento global del 8% al finalizar este periodo.

Desde Ascer señalan que este preacuerdo, en el caso de que sea ratificado, supondrá el cumplimiento del objetivo compartido por las partes de dotar al sector de un convenio de larga duración que proporcione al sector estabilidad en el ámbito laboral, "un factor imprescindible para afrontar el resto de importantes retos de viabilidad que tiene por delante".

El preacuerdo contempla una cláusula de revisión, con lo que los incrementos pactados se revisarán hasta en un máximo de un 1% cada año en el supuesto de que el IPC a final de cada ejercicio supere el porcentaje pactado inicialmente, con efectos económicos de 1 enero del siguiente año.

En cuanto a la jornada anual de trabajo en el sector, el principio de acuerdo recoge que será de un total de 1.760 horas tanto en 2026 como en 2027, mientras en 2028 baja a 1.752 horas.

PROTOCOLO ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS

Además, incluye que se redactará un protocolo con los principios generales que deberán tenerse en cuenta en las empresas para prevenir los efectos de los fenómenos climáticos adversos.

A lo largo de la vigencia del convenio, Ascer y las organizaciones sindicales realizarán un análisis de los sistemas de trabajo a turnos, con el objetivo de mejorar su conocimiento.

Las partes firmantes someterán el preacuerdo a sus respectivos órganos de gobierno para su ratificación, como paso previo a la firma del texto íntegro del que será el IX convenio autonómico.